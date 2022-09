Guarulhos conta com estação meteorológica em funcionamento no Internacional Shopping

Guarulhos e região acabam de ganhar uma nova estação meteorológica. A central de informações vai revolucionar o uso destes dados pelo empreendimento vai trazer benefícios para o município, para os lojistas e clientes. O projeto “Fique no Clima do seu Shopping” está instalado no Internacional Shopping, em Guarulhos.

Com o projeto, será possível saber as condições do tempo exatamente no Shopping, e fazer previsões para aquele mesmo local, garantindo assim maior eficiência operacional e qualidade de calibragem de ar condicionado, planejamento de equipes para período de maior chuva, gestão de obras externas, entre muitos outros benefícios operacionais.

“Ganhamos em qualidade de informação recebida, os dados gerados evitam riscos na escolha de datas de nossas ações. Também traremos essa previsão exata aos nossos lojistas para que adequem suas vitrines. Os visitantes poderão saber também as condições climáticas com uma precisão ímpar, o que permite melhor planejamento das visitas”, explica Rhuann Destro, Gerente de Marketing da Gazit Brasil.

Para o Internacional Shopping, será possível planejar eventos internos e externos com base no tempo e sem eventuais surpresas climáticas. A novidade vai facilitar a mudança de horário de ações em espaço aberto com antecedência, melhorando a comunicação com o público e garantindo sempre uma excelente experiência. O empreendimento passa a ser a fonte mais precisa sobre a temperatura na região, o que resultará em uma aproximação ainda maior com os visitantes. Serão fornecidas também informações como umidade relativa do ar, pressão atmosférica, volume de chuva, velocidade média do vento e radiação solar (raios UV). Os dados ainda ajudarão as equipes a entender o comportamento do consumidor de acordo com o clima.

“O clima vem ganhando cada vez mais relevância em diversos setores da economia, e para os Shoppings Centers não será diferente. Estamos felizes em ser o primeiro shopping a receber uma iniciativa do gênero. A estação auxiliará na maior eficiência e adequação em curto espaço de tempo em relação às condições climáticas em nosso shopping” comenta Bruna Marcon, gerente de Marketing do Internacional Shopping.

A estação fará leituras de diversas variáveis meteorológicas, emitindo seus dados a cada 15 minutos. As variáveis incluem direção e velocidade do vento, radiação solar global e líquida, precipitação, temperatura do ar, temperatura e umidade do solo, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, entre outras. Os dados serão disponibilizados publicamente no aplicativo.

Para os lojistas, a principal vantagem será saber com antecipação a melhor forma de preencher suas vitrines, se com roupas para o frio, calor ou itens de sol ou chuva, por exemplo.

Os clientes que quiserem podem acessar através do App Internacional Shopping. O Internacional Shopping fica localizado na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.

Sobre o Internacional Shopping

Localizado na Rodovia Presidente Dutra e as margens da Rodovia Fernão Dias, o Internacional Shopping recebe público de várias localidades da capital paulista, além de atender a toda a cidade de Guarulhos, tornando-se uma das principais referências da região. O Shopping conta com 77.080 m² de ABL, dois pisos e 390 lojas, entre elas 17 âncoras.

Com lojas dos mais diversos segmentos, o Shopping conta grandes marcas, tais como, Outback, Bacio di Latte, C&A, Marisa, Riachuelo, Renner, Pernambucanas, Ri Happy, Lojas Americanas, Calvin Klein, Arezzo, Khelf, Camicado, Mercado Extra, Magazine Luiza, Casas Bahia, Ponto, Besni, Daiso, Mega Store Cacau Show, uma unidade da academia Smart Fit, entre outros. O empreendimento possui ainda uma ampla Praça de Alimentação, com opções para todos os gostos e idades. O Shopping possui diferenciais que conquistam toda a família, como o NeoGeo Family Parque, um dos maiores parques de entretenimento indoor do Brasil, com mais de 4.500 m² e mais de 250 atrações, Bolix, com 24 pistas exclusivas, além de equipamentos modernos que garantem o conforto e a diversão do público. Outro atrativo é o complexo do Cinemark, o maior do país em quantidade de assentos: 4.031, divididos em 15 salas.

O Internacional Shopping também se destaca pelas opções de serviços ao público, como o Poupatempo Guarulhos. O empreendimento fica localizado na Rodovia Presidente Dutra, Saída 225, s/n – Itapegica, Guarulhos – SP.