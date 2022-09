Guarulhos tem cerca de 50 mil famílias com potencial para Tarifa Social

Cerca de 50 mil famílias da cidade de Guarulhos têm potencial para se cadastrar no Programa Tarifa Social de Energia Elétrica, do Governo Federal e pagar menos pela energia elétrica Em busca dessas famílias que ainda não foram inseridas no programa, a EDP, distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, estará com duas vans da Boa Energia nos bairros Cabuçu, CDHU Pimentas e CDHU Gopouva, além de acompanhar as ações do Cad Único, promovidas pela Prefeitura de Guarulhos.

Os agentes da Boa Energia vão levar aos moradores informações importantes sobre a Tarifa Social, benefício que pode reduzir em até 65% a conta de energia elétrica das famílias inseridas nos programas sociais do Governo Federal.



A Van da Boa Energia ficará no bairro Cabuçu a partir desta segunda-feira, dia 12 de setembro, até sexta-feira, dia 16. Na semana seguinte, de 19 a 23 de setembro, os agentes estarão no CDHU Pimentas, e de 26 a 30 de setembro, no CDHU Gopouva.



Nestes locais, além de receber orientações sobre o direito à Tarifa Social de Energia Elétrica, os moradores também poderão ter acesso às condições diferenciadas para quitar débitos, fazer a transferência de titularidade, imprimir a segunda via da conta e atualizar o cadastro junto à EDP. Os Agentes da Boa Energia são técnicos do projeto Boa Energia na Comunidade, desenvolvido pela EDP e estarão devidamente uniformizados e identificados.

Atualmente em Guarulhos, 51 mil clientes recebem o benefício. A Tarifa Social é um desconto na conta de luz concedido para os primeiros 220 kWh consumidos mensalmente por clientes residenciais, classificados como de baixa renda. O benefício varia de acordo com a faixa de consumo mensal (kWh/mês) e é aplicado somente a uma unidade consumidora por família.

Para gastos até 30 kWh mês o desconto é de 65%. Casas onde o consumo está entre 31 e 100 kWh mês, o desconto será de 40%. De 101 a 220 kWh mês, haverá desconto de 10%. Consumo acima de 220 kWh mês não há desconto.



As famílias também podem obter informações através dos canais de atendimento da EDP:

Site: www.edponline.com.br

Aplicativo: edp online

Whatsapp: 11 93465-2888

Central de atendimento: 0800 721 0123