Câmara cede espaço para treinamento de voluntários que irão trabalhar nas Eleições deste ano

Com a proximidade das Eleições marcadas para o dia 02 de outubro, a Câmara Municipal de Guarulhos atendeu pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP) e cedeu o Plenário da Casa para a realização de treinamento para os colaboradores que irão atuar no apoio logístico ao pleito em Guarulhos.

A presidência da Câmara disponibilizou o local atendendo a pedido do cartório da 279ª Zona Eleitoral. Este ano, cinco cargos estão em disputa: deputado Federal, deputado Estadual, Senador, Governador e presidente da República.

O primeiro turno das eleições 2022 acontece no dia 2 de outubro. Um eventual segundo turno será realizado no dia 30 de outubro. A votação será das 8h às 17, de acordo com o horário de Brasília.