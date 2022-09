‘Compreendendo o suicídio’ será tema de palestra na Câmara

Como parte das ações do Setembro Amarelo, mês em que se intensificam as ações voltadas à conscientização e prevenção do suicídio, as Câmaras Temáticas de Pesquisas e Proposições (CTPP) do Legislativo guarulhense vão promover uma palestra sobre o assunto. O evento será no próximo dia 22 (quinta-feira), às 14h, no plenário da Câmara.

“Compreendendo o suicídio” é o tema da apresentação que será conduzida por Alessandra Cássia Ribeiro, especialista em Terapia Familiar Sistêmica e em Terapia Comunitária Integrativa pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

O evento será transmitido ao vivo pela TV Câmara (canal 7 da NET/Claro e nas redes sociais do Legislativo – Facebook e YouTube). Os interessados em participar da palestra presencialmente devem se inscrever pelo e-mail [email protected].

Serviço

Palestra “Compreendendo o suicídio”, com a terapeuta Alessandra Cássia Ribeiro

Quando: 22 de setembro (quinta-feira), às 14 horas

Onde: Plenário da Câmara Municipal (Avenida Guarulhos, 845), com transmissão ao vivo pela TV Câmara

Duração prevista: 2 horas

Inscrições e informações: [email protected]