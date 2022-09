Prefeitura entrega o recapeamento de 15 vias na região de Cumbica

A Prefeitura de Guarulhos entregou nesta segunda-feira (12) o recapeamento de 15 vias do Jardim da Nações, na região de Cumbica. O prefeito Guti vistoriou as obras ainda pela manhã, após a conclusão da sinalização viária.

“O novo asfalto e a sinalização são muito importantes porque deixam o trânsito mais seguro para motoristas e pedestres. Vamos continuar trabalhando para levar essa qualidade para toda a cidade”, afirmou o prefeito.

De acordo com a Secretaria de Obras, foram 24 mil m² de recape se somadas as melhorias nas 15 vias, entre as quais se destacam as ruas Bandeirantes e Bento Gonçalves, que foram totalmente recapeadas, a rua Pedra Lavada, com 4 mil m² de recape (entre a rua Alexandra e a rua Porto Martinho), a avenida Rio Real e a rua Sapeaçu, com 3,8 mil m² de novo asfalto (entre a rua Mata de São João e a rua Maragogipe).

Também foram realizados recapeamentos nas avenidas Itália e Sargento Plinio F. Gonçalves e nas ruas Espanha, Portugal, Hungria, Alice de Brito Paiva, França, Chile, Bélgica, Alexandra e Estados Unidos.

Obras pela cidade

Em julho a Secretaria de Obras ainda recapeou sete importantes ruas do centro da cidade (Padre Celestino, Dr. Nilo Peçanha, Dr. Ramos de Azevedo, Barão de Mauá, Cerqueira César, Vicente de Paula e Diogo Farias), além de iniciar as obras de ampliação do corredor de ônibus da rua Jamil João Zarif, no Taboão, entre a praça Oito de Dezembro e a rotatória da avenida Natalia Zarif.