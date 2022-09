‘Campanha salarial é o momento de nos unirmos para tentar melhorar seu salário’

O entrevistado do HOJE TV desta terça-feira (13), foi Josinaldo José de Barros, conhecido como Cabeça, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região. Durante a entrevista, feita pelo jornalista Maurício Siqueira, Cabeça destacou a importância da campanha salarial da categoria.

“Como o nome já diz ela tem o mesmo perfil de uma campanha política, ou seja, os trabalhadores precisam fazer uma campanha, junto com o sindicato, porque só os trabalhadores não resolvem, e temos que convencer os empresários a ceder as nossas reivindicações, porque não existe, do ponto de vista legal e jurídico, nenhuma lei que obrigue as empresas a repor a inflação no salário do trabalhador”, explicou.

A ausência dessa obrigação acaba prejudicando os trabalhadores. “Se ela não repor, não vai acontecer nada, então esse é o momento de fazermos uma campanha forte, com toda categoria apoiando o sindicato, para convencer as empresas a entenderem a nossa reivindicação, que não é só o aumento de salário, mas de luta por manter os direitos que estão nas convenções coletivas”, disse.

Segundo Cabeça, a data base é novembro, mas a campanha começa dois meses antes. “É um momento importante para nossa categoria. Todo mundo deve se unir para tentar melhorar o salário”, concluiu.

