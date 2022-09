Guarulhos investe, amplia e moderniza instalações na área da educação

A Prefeitura de Guarulhos encerrou definitivamente o ciclo de escolas de lata no município, com a inauguração desta quarta-feira (14) da Escola Mário Lago, no Parque Primavera. Essa foi mais uma etapa vencida na área de Educação, que tem recebido muitos investimentos nos últimos anos. Desde 2017, foram entregues diversos equipamentos educacionais, entre escolas da rede pública municipal e CEUs, a fim de beneficiar a vida de milhares de guarulhenses.

De acordo com a Secretaria de Educação foram concluídas 14 unidades escolares da rede municipal e quatro CEUs que estavam com obras paralisadas. Além disso, foram criadas três unidades escolares para melhor atendimento dos alunos, com reformas e adequações de prédios: as EPGs Aristides Castelo Hanssen, Pimentas e Rubens Alves.

A atual administração concluiu ao todo 16 obras paralisadas em diferentes regiões da cidade e promoveu outras duas construções. “Todas as unidades foram bem planejadas, com acessibilidade para atender às necessidades dos alunos e profissionais da rede municipal. Sempre foi nossa prioridade avançar na educação de Guarulhos e concluir as obras inacabadas pela gestão anterior. Esse era um dos grandes problemas que impactavam diretamente a vida das famílias. Hoje a educação é valorizada como merece por meio de escolas públicas municipais bem equipadas, garantindo o bom funcionamento e a aprendizagem das nossas crianças”, explicou o prefeito Guti sobre os desafios e conquistas da educação.

Agora as instalações estão modernas e oferecem mais conforto e segurança para as crianças e profissionais. Neste segundo semestre as duas últimas escolas de lata foram substituídas por prédios novos, que possuem ampla área de lazer com espaço arborizado, sala de leitura, playground, quadras poliesportivas, entre outras melhorias para a população.

“A rede municipal de ensino tem como objetivo a melhoria da educação na cidade, a consolidação de espaços de aprendizagem e a interação social e familiar. Todas os nossos esforços empregados têm como foco os alunos da nossa cidade”, destacou o secretário de Educação, Alex Viterale.

Além das escolas, a gestão atual inaugurou ainda quatro CEUs: Professor Doutor José Ribamar Matos da Silva (Continental), Professora Clara Amélia Redondo Bispo da Costa (Bonsucesso), Waldomiro Pompeo (Vila São Rafael) e Sidnéia Aparecida Leite dos Santos (São Domingos), que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da comunidade e oferecem mais de 200 cursos por meio do programa Mais Futuro durante os 360 dias do ano em que os CEUs permanecem abertos. Os complexos abrigam os estúdios de gravação, Centros de Incentivo à Leitura (CILs), salas multiuso, ginásios poliesportivos, telecentros, piscinas, auditórios, academias de ginástica e muito mais.