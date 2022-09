‘O movimento sindical é a indignação da classe trabalhadora’

O entrevistado do HOJE TV desta quarta-feira (14) foi Eduardo Vasconcellos C. Annunciato, conhecido como Chicão, presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Energia, Água e Meio Ambiente (Fenatema). Durante a entrevista, realizada pelo jornalista Maurício Siqueira, ele falou sobre política sindical. “Está faltando a compreensão da classe trabalhadora do que é política sindical, porque o movimento sindical é a classe trabalhadora. O movimento é oriundo da indignação da classe trabalhadora”, disse.

O presidente explicou que essa falta de compreensão da população sobre a atuação do sindicato afasta os trabalhadores dos direitos trabalhistas. “Eu fui para o sindicato porque era eletricista de rede e enquanto era estatal nós tínhamos benefícios, o salário e alguns adicionais. Quando privatizou foi tirado tudo e o salário não foi reajustado. Aumentou a quantidade de trabalho e diminuiu o potencial financeiro dos trabalhadores o que achei uma exploração. Fiquei indignado e me aproximei do sindicato, que é a única porta aberta para ouvir o trabalhador”, disse.

Para ele, a escassez na comunicação entre o sindicato e os trabalhadores é também outra questão que compactua para o afastamento das classes com seus direitos. “Quando vemos a empresa fazendo uma comunicação direta com o trabalhador é porque ela tem um recurso ilimitado para isso, tem uma área específica ou ordena que o trabalhador vá para o auditório para fazer uma palestra. Já o sindicato tem uma resistência por parte da empresa de se manifestar e falar diretamente com o trabalhador, o máximo que você consegue é uma hora sindical por mês para dialogar e hoje as pessoas não têm paciência para conversar, se você colocar um vídeo maior que três minutos a pessoa não assiste ou deleta, então como você discute um assunto complexo como lei e regramento político sem o aprofundamento?”, indaga.

O programa vai ao ar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 9h, e pode ser acessado através do Facebook (guarulhoshoje) ou Youtube (HOJE TV).