Excesso de senhas já gerou prejuízos para 9 em cada 10 brasileiros

As senhas, que vieram junto com o advento dos computadores e passaram a ser usadas em diversos processos online para garantir segurança de dados e informações, há muito deixaram de ser algo simples e capaz de

proteger os usuários. Pesquisa inédita do Instituto Locomotiva

encomendado pela Unico, IDtech pioneira e líder em soluções de

identidade digital no Brasil, aponta que 80% dos brasileiros já tiveram

que anotar senhas de forma insegura em papel ou mesmo no celular para

não esquecê-las, índice que sobe para 84% entre pessoas de 46 a 59

anos.



Nesse cenário, nove em cada dez brasileiros relataram já ter tido

dificuldade de acesso a algum produto ou serviço por conta do uso de

senhas, seja porque esqueceu ou porque não conseguiu resgatar o

código. Recuperação ou alteração de senhas esquecidas tornou-se

algo corriqueiro no dia a dia da população e 85% afirmam já terem

recorrido a esses procedimentos.



O levantamento “Qual o custo de provar que você é você” também

mostrou que sete em cada dez pessoas afirmam que a necessidade de

decorar e utilizar diferentes credenciais para acessar contas, serviços

e cadastros, provoca um grande incômodo ao perderem tempo. Dos que

afirmaram que perdem tempo tentando memorizar a quantidade de senhas,

75% tinham idade entre 46 e 59 anos.



A pesquisa avaliou 43 situações cotidianas e aquelas envolvendo o uso

de senhas ocupam a segunda posição entre as mais burocráticas, na

percepção das pessoas, para provarem a própria identidade, atrás

somente de serviços financeiros e bancários. Enquanto 77% já perdeu

tempo com essa forma de autenticação, quase metade (45%) alegou que

teve prejuízo financeiros. Os percentuais são ainda mais elevados

quando se trata de recuperação de senhas. Para conseguirem ter acesso

aos próprios cadastros, 82% afirmaram que já perderam tempo

solicitando recuperação de senhas esquecidas, enquanto 44% disseram

que perderam também muito dinheiro nesse processo.



Um mundo sem senhas



“O uso das senhas é hoje uma grande dor para os brasileiros, que mais

encontram barreiras do que acesso efetivo com essa forma de

autenticação. Não à toa, 85% das pessoas no Brasil adorariam viver

em um mundo sem a necessidade de decorar senhas”, afirma Renato

Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva.



No país que amarga a quinta posição entre os que mais sofrem com

crimes e ataques virtuais, segundo levantamento da consultoria alemã

Roland Berger, 84% dos brasileiros acreditam que a substituição de

senhas por tecnologias de reconhecimento facial e biometria poderiam

reduzir, consideravelmente, o número de golpes, fraudes e crimes

digitais.



Os entrevistados também apontaram as iniciativas que poderiam

contribuir para diminuir a burocracia, tempo e dinheiro perdidos: 69%

dos brasileiros são a favor de formatos digitais, como reconhecimento

facial, para acessar lojas, serviços e instituições, e 66% são a

favor da utilização de tecnologias como reconhecimento facial para

substituição de logins, senhas e apresentação do documento físico

de identidade.



“Hoje já existem soluções de identidade digital capazes de

simplificar e tornar mais seguro o processo de autenticação. O token

biométrico da Unico, por exemplo, substitui complexos processos de

senhas e autenticação em diversas fases por um único movimento: o de

tirar uma selfie. Nosso produto Unico Check chega a barrar sete

tentativas de fraudes por segundo. No primeiro semestre de 2022 foram

mais de 1,8 milhões de ações barradas”, acrescenta Paulo

Alencastro, cofundador e vice-presidente executivo da Unico.

