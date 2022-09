Motociclistas recebem dicas de direção defensiva em evento da Semana Nacional do Trânsito

Condutores de motocicletas participaram na manhã desta segunda-feira (19) do Pit Stop Motociclista na avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, altura da rua Itália, Parque das Nações. No local, além de dicas de segurança viária e de direção defensiva, os participantes receberam orientações de saúde e um voucher para troca gratuita de óleo.

Com o apoio da fábrica de motos Yamaha, cem motociclistas participaram da simulação de ponto cego, na qual ocuparam o lugar de um condutor de automóvel para conhecer as posições em que a moto não aparece nos espelhos retrovisores para assim evitar essa situação de alto risco de acidentes.

Promovido pela Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), o pit stop contou ainda com o apoio das secretarias da Saúde e para Assuntos de Segurança Pública, por meio da Inspetoria de Patrulhamento de Trânsito. O evento integra a programação municipal da Semana Nacional do Trânsito, que segue nesta terça-feira (20) com uma ação lúdica, das 9h às 12h, no semáforo da avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira entre o Shopping Bonsucesso e o Terminal Pimentas.

Abertura

A Semana Nacional do Trânsito em Guarulhos foi aberta neste domingo (18) no Bosque Maia, que recebeu a ação conjunta Juntos Salvamos Vidas, promovida em conjunto pela STMU, pela Guarda Civil Municipal (GCM), pelo Corpo de Bombeiros Militar, pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelas polícias Rodoviária Federal, Militar e Militar Rodoviária.

Várias atividades foram realizada e todas voltadas à segurança no trânsito, especialmente para pedestres.