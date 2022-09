Vila Barros recebe plantio de 30 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica

A rua Bela Vista de Goiás, na Vila Barros, recebeu o plantio de 30 mudas de árvores nativas da Mata Atlântica, como jerivá, ipê-amarelo, araçá, pitomba, jabuticaba, grumixama e pitanga no último sábado (17). Organizada pela Secretaria de Meio Ambiente de Guarulhos (Sema), a ação é parte da programação em comemoração ao Dia da Árvore, 21 de setembro, e contou com a participação voluntária de dez moradores do bairro.

Antes da ação os participantes receberam orientações básicas sobre técnicas de plantio e a importância da arborização urbana. Os próximos plantios acontecem na quarta-feira (21), às 10h e às 18h, na EPG Manoel Bomfim (avenida José Brumatti, 3.160, Lavras), no sábado (24), às 9h, na avenida Bartholomeu de Carlos, e no dia 28, quarta-feira, no Trevo de Bonsucesso.

Quem quiser participar basta comparecer no dia e horário marcados e se apresentar aos técnicos da Sema.