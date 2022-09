Tartar de Salmão: aprenda a receita gourmet para ocasiões especiais

Algumas receitas vão muito além do sabor que proporciona e contribuem para que os momentos se tornem inesquecíveis, seja um jantar romântico ou um encontro especial com a família e amigos. Ao contrário do que muitos pensam, a sofisticação do prato pode ser alcançada de forma simples. O tartar de salmão é uma prova disso.

Preparado com poucos ingredientes, o diferencial dessa receita está nos detalhes, mais precisamente na escolha do tempero. O Lemon Pepper, da Kitano Reserva, carrega o frescor das raspas de limão e pimenta-do-reino que formam uma mistura excêntrica e levemente picante, ideal para transformar o paladar do salmão cru.

Veja como uma receita gourmet, como o tartar de salmão, pode ser preparada por qualquer pessoa mesmo sem experiência na cozinha.

Tartar de Salmão

Tempo de preparo: 30 min

Quantidade: 2 porções

Ingredientes:

? 200g de salmão em cubinhos

? 1 colher (sopa) de suco limão

? 2 colheres (chá) de Lemon Pepper Kitano Reserva

? 1 cebola roxa pequena, cortada em cubos

? 1 colher (sopa) de cream cheese

? 1 tomate sem sementes, cortado em cubos

? 1 avocado, cortado em cubos

? Cebolinha verde picada, a gosto

? 1 Folhas verdes para acompanhar



Preparo do prato: coloque o peixe em uma tigela e misture o suco de limão, o Lemon Pepper Kitano Reserva e a cebola. Deixe descansar por 10 minutos. Misture o cream cheese e monte, em um aro, uma camada de salmão, cubinhos de tomate e avocado polvilhado com Lemon Pepper Kitano Reserva. Finalize com a cebolinha verde. Sirva com salada de folhas verdes

Acesse o site da Kitano para conferir outras receitas culinárias: Link