Guarulhos recebe o Festival Paralímpico neste sábado no ginásio Fioravante Iervolino

No próximo sábado (24) Guarulhos será uma das sedes do Festival Paralímpico, promovido pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB). O megaevento acontece no ginásio Fioravante Iervolino das 8h às 12h. Com capacidade para atender 250 pessoas, o festival oferecerá as modalidades adaptadas futebol, atletismo e bocha. As inscrições acontecem no dia do evento.

O intuito é fomentar a experimentação do esporte adaptado a jovens com idades entre dez e 17 anos com a finalidade de proporcionar para crianças com e sem deficiência a vivência em modalidades paraolímpicas e, assim, difundir o movimento paralímpico em todo o território nacional.

O evento ocorrerá em todas as regiões do Brasil, com atividades em 98 núcleos, dos quais 24 são centros de referência do CPB. Sua realização em setembro se dá por conta da celebração ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência (21) e ao Dia Nacional do Atleta Paralímpico (22).