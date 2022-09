‘Nós precisamos de várias reformas para nos tornarmos um país livre’

O entrevistado do HOJE TV, comandado pelo jornalista Maurício Siqueira, desta terça-feira (20) foi o deputado federal Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL). “Hoje no Brasil temos um estado, uma burocracia e políticos eleitos que exercem muito poder em cima da população, que relativizaram todas as nossas liberdades, de ir e vir, de expressão, associação, de se defender. Sendo assim, o estado, a burocracia e os políticos têm poder sobre nós e só é livre quem exerce as suas liberdades e quem luta por elas. Não é sair fora da lei, mas sim poder inovar, fazer, ser alguém diferente daquilo que é a visão desses representantes”, inicia.

Para o deputado, o país está sofrendo graves problemas em relação a política e necessita de reformas para se tornar livre. “Vemos que existem claves de tirania que uma pessoa manda em tudo, não é só o Judiciário que está mais aparente, mas temos governantes, prefeitos, procuradores e cada um deles pode exercer um poder na nossa vida e nós não temos um contraponto ou proteção necessários. Precisamos de várias reformas para nos tornarmos um país livre, não só internamente como externamente também. Temos uma posição que já alinha o Brasil para se integrar aos países na região e nós estamos vendo uma implosão geral dos países da região, uma falta de instituição de credibilidade, um descambo fiscal absoluto, inflação, corrupção, narcoterrorismo e é com isso que a gente vai se integrar? Então estamos perdendo soberania, liberdade interna e isso que é um grande problema que precisamos entender isso pra ir avante”, explica.

