Prefeitura abre inscrições para a 50ª Olimpíada Colegial Guarulhense

Até o dia 29 de setembro a Prefeitura de Guarulhos está com inscrições abertas para a 50ª edição da Olimpíada Colegial Guarulhense (OCG). Todas as inscrições serão realizadas de forma online e as escolas interessadas devem solicitar a participação pelo e-mail [email protected]

O responsável de cada instituição deve encaminhar para o endereço eletrônico acima os seguintes dados: nome da instituição de ensino, nome completo do responsável pelas inscrições, cargo que ocupa na instituição e número de telefone celular com WhatsApp. Entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro o responsável deverá entregar a autorização de participação no mesmo e-mail.

A Olimpíada Colegial Guarulhense deste ano será disputada nas seguintes modalidades esportivas individuais e coletivas: atletismo, capoeira, damas, ginástica artística, ginástica rítmica, judô, caratê, natação, tênis, tênis de mesa, xadrez, basquetebol, futebol, futsal, handebol e voleibol.

As categorias serão: pré-mirim, para nascidos em 2011 e 2012; mirim, para nascidos em 2009 e 2010; infantil, para nascidos em 2007 e 2008; e juvenil, para nascidos em 2005 e 2006, salvo exceções em regulamento.

A cerimônia de abertura será no dia 15 de outubro no estádio Arnaldo José Celeste, na Ponte Grande. A competição começa no mesmo dia e vai até 28 de outubro.

A OCG tem como intuito promover a integração estudantil entre os alunos dos estabelecimentos de ensino do município que efetivamente participam da competição, proporcionando reciprocidade no entrosamento aluno-escola-comunidade.

Para mais informações acesse o Portal do Esporte: https://portaldoesporte.guarulhos.sp.gov.br/olimpiada-colegial-guarulhense-ocg.