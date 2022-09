SAR

A Secretaria de Administrações Regionais (SAR) é a encarregada de, entre outras tantas coisas, promover a zeladoria da cidade. Isso inclui a revitalização de praças. No caso da Praça do Ipê, na região central, 30 homens têm trabalhado há cerca de 20 dias e até agora não conseguiram terminar o serviço. A área da praça a ser revitalizada tem cerca de 200 metros quadrados e, dessa forma, cada homem teria que limpar, revolver a terra, plantar mudas e grama em 6 m². No estágio em que se encontra, parece que não terminam o trabalho até o final do mês. Quanto custa isso para o contribuinte? O secretário Bruno Gersósimo precisa administrar melhor os recursos de sua pasta, pois, diferente das folhas, nosso dinheiro não dá em árvore.

Moção

Este colunista recebeu, na última terça-feira (19), Moção de Reconhecimento “pelos excelentes préstimos jornalísticos” oferecidos através do trabalho realizado todas as manhãs (às 8h) no programa HOJE TV, que vai ao ar pelas redes sociais deste jornal. Na pessoa do presidente da Câmara, vereador Fausto Miguel Martello, agradeço a todos que me concederam esta homenagem, lembrando que meu trabalho tem sido possível graças ao empenho do meu amigo e companheiro de trabalho, Douglas Aguado e da confiança depositada em mim por Luciano Maciel e toda equipe do Guarulhos HOJE. Muito Obrigado.

Eleito

A considerar o comentário do presidente da Câmara, Fausto Miguel Martello, o vereador Pastor Anistaldo, candidato a deputado estadual pelo Partido Social Cristão (PSC), já está na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ao pedir a palavra na tribuna, Anistaldo foi prontamente atendido pelo presidente que lamentou o fato de a cidade estar perdendo um bom vereador, mas para uma causa maior.

Reservado

Na sessão de ontem o presidente da Câmara disse que a instauração da Comissão de Inquérito proposta pela vereadora Márcia Taschetti será instaurada sim, mediante determinação judicial. Ocorre que o artigo 96 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarulhos prevê que não poderão funcionar mais do que “3 comissões temporárias por espécies ao mesmo tempo”. Além disso, a ordem de funcionamento das comissões deve seguir a data de sua aprovação. Assim, fica fácil manter do lado de fora investigações indesejáveis; basta manter vivas 3 comissões “mágicas”, que não chegam a lugar algum, para garantir a reserva do espaço.