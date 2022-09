Socorro realiza Festival Ecogastronômico

Um dos festivais mais esperados da Estância Hidromineral de Socorro – cidade turística do Circuito das Águas Paulista e referência em aventura e ecoturismo – é o que valoriza ingredientes e comidas locais, que este ano passa a se chamar Festival Ecogastronômico. “Estamos em um processo de enfatizar o bem viver, ecologia e preservação, tanto que este ano a cidade ganhou as certificações Cittaslow e BRAZTOA de Sustentabilidade, relacionadas a estes temas”, afirma Eduardo Bovi, presidente da Associação de Turismo da Estância de Socorro (ASTUR). “Nada mais coerente que envolver isso ao festival, que incentiva ainda mais o uso de ingredientes frescos e produzidos sem agrotóxicos, procurando preservar o sabor dos alimentos e a consciência ambiental na produção agrícola”, explica.

A base da ecogastronomia é devolver ao alimento a dignidade cultural, respeitar o alimento e o agricultor, usar de forma consciente os recursos naturais e proteger espécies vegetais e animais, para auxiliar na defesa da cozinha típica regional, dos produtos saudáveis e saborosos e do prazer da alimentação. Para comemorar este importante passo do festival, o lançamento dele será no dia 25 de setembro no Cittaslow Sunday – um dia dedicado a divulgar atividades, serviços e estabelecimentos envolvidos no conceito de viver e curtir a vida mais lentamente – que acontecerá no Parque da Cidade, com entrada gratuita, das 9h às 18h.

O festival acontecerá de 01 a 31 de outubro, quando será possível experimentar pratos, petiscos e guloseimas deliciosas com mandioca e banana – ingredientes obrigatórios desta edição – em estabelecimentos como Lá Rivière Bistrô, Lion Bar e Restaurante, Nono Alpi, Pedra Bela Vista, Restaurante do Nicó, Restaurante São Benedito, Ristorante D’Napoli, Rock & Soul Music Bar e Trilha Café.

Também será lançada no Cittaslow Sunday a Temporada da Aventura com um sistema de Clube de Vantagens. A ideia é bem simples: fez alguma atividade de aventura nos estabelecimentos participantes (entre eles Campo dos Sonhos, Camping Boaretto – Parque Vale das Pedras, Camptraining, Colina dos Sonhos, Mundaka Aventura, Ora Road, Parque dos Sonhos, Parque Monjolinho, Pedra Bela Vista, Gruta do Anjo, PróximAventura, Rios de Aventura e Ronaventura), ganha descontos em outras empresas ligadas ao turismo, de acordo com o valor consumido. A Temporada será de 25 de setembro a 30 de novembro.

Em ação simultânea, o consumo dos pratos do Festival Ecogastronômico também resultará em pontos no Clube de Vantagens e juntos com os pontos de atividades de aventura poderão ser trocados.

“Unimos o que as pessoas gostam: gastronomia e aventura. Estes descontos vão deixar a viagem mais interessante em termos financeiros. Quanto mais gasta, mais desconto ganha; chegando até a receber cortesias”, enfatiza Bovi.

Descubra Socorro: Estância Hidromineral de Socorro é o portal de entrada do Circuito das Águas Paulista, composto por nove municípios. Já é referência nacional em turismo de aventura e turismo acessível e se dedica para se tornar também um destino sustentável e pet friendly. Para isso, diversas ações de conscientização são criadas e envolvem moradores, empresários e turistas. Gastronomia variada, lazer para toda família e a melhor experiência em atividades culturais e passeios cercados pelas belezas naturais da Serra da Mantiqueira. Visitas guiadas ou autoguiadas em mais de 1300km de caminhos rurais disponíveis ao público. Em 2021, a “cidade aventura” – com mais de 20 atividades de aventura e ecoturismo – recebeu o selo Safe Travels (viagens seguras) concedido pela World Travel & Tourism Council (WTTC). Além de ser finalista nas categorias Aventura e Ecoturismo, foi vencedora no Top Destino Social, no prêmio Top Destinos Turísticos. E ainda, Socorro passou a ser a primeira cidade brasileira qualificada como membro da rede Cittaslow, uma associação internacional de localidades “onde viver é bom”. Site oficial do turismo: www.socorro.tur.br