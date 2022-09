Fundo Social entrega 1,5 mil kits de higiene para 37 ONGs em setembro

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Guarulhos entregou em setembro cerca de 1,5 mil kits de higiene para 37 ONGs cadastradas no órgão. O kit continha um xampu, um condicionador, uma pomada para assadura, três talcos para o pé e um sabonete em líquido ou em barra.

A presidente do FSS, Elen Farias, explica que esses itens são frutos de doação de empresas parceiras do equipamento e que a função do órgão é fazer com que essas doações realmente atinjam aqueles que mais precisam. “Todas as ONGs cadastradas fazem um trabalho sério de atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade, então sabemos que os itens serão bem encaminhados”, disse.

Em maio e junho também aconteceram doações de kits de higiene. Ao longo desses dois meses 1.835 kits foram entregues para 45 ONGs e 510 kits foram distribuídos em três hospitais, três UPAs e quatro PAs.