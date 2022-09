Sesc realiza campanha para renovação e emissão gratuita de credenciais

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 e a melhora significativa dos números da pandemia, as 40 unidades do Sesc no estado de São Paulo voltaram a ser um lugar de encontro e reunião de pessoas com o funcionamento pleno de suas atividades e serviços. Seja para visita de público espontâneo ou de inscritos nas ações formativas, de recreação ou nos cursos voltados às diversas faixas etárias e estratos sociais. E para quem trabalha em empresas do comércio de bens, serviços e turismo, a instituição oferece benefícios extras, e alguns deles, gratuitos.

Para aproveitar a programação – aberta ao público em geral – com as vantagens que a Credencial Plena oferece, o Sesc inicia uma campanha para lembrar àqueles que já frequentavam as unidades antes da pandemia e que ainda não renovaram o seu benefício, para que atualizem o seu cadastro da Credencial Plena.

O Sesc também convida as pessoas que ainda não conhecem a instituição e que têm emprego formal em uma empresa destes setores da economia para que façam suas Credenciais. Gratuita, sem taxas para utilização e para solicitá-la é muito fácil: basta acessar o aplicativo Credencial Sesc SP no celular ou tablet, ou pelo site do Sesc (sescsp.org.br) em Central de Relacionamento Digital. Se preferir, é só agendar um horário e comparecer a uma unidade do Sesc com os documentos solicitados.

O diretor do Sesc São Paulo, Danilo Santos de Miranda, lembra que a instituição integra um dos maiores regimes de proteção social para o trabalhador no mundo inteiro e do potencial de beneficiários que podem ser atendidos. “É um direito das pessoas (que trabalham nas áreas do comércio e serviços) poderem usufruir por completo de nossos centros destinados à cultura, ao esporte, à educação não formal, à saúde e à alimentação, ao desenvolvimento infantojuvenil, à terceira idade, ao turismo social e a demais áreas de atuação da instituição”, afirma Danilo. “Por isso, o Sesc deseja que estes trabalhadores busquem a instituição para que possam, enfim, se credenciar e se aproveitar dos benefícios.”

Faça sua Credencial Plena do Sesc

O Sesc está de portas abertas para receber mais credenciados. É por isso que está em campanha para incentivar as pessoas a renovarem suas credenciais e também a ampliar o número de credenciados junto àquelas pessoas que têm o direito e ainda não a possuem.

A Credencial Plena possibilita ao titular e sua família a ter acesso exclusivo a alguns serviços, prioridade na inscrição em cursos e atividades e desconto em ingressos e nos restaurantes do Sesc. Além da ampla programação do universo das artes, o Sesc oferece diversas ações em áreas como meio ambiente, segurança alimentar, inclusão, diversidade e cidadania. Todas elas com um mesmo propósito, o de promover o bem-estar e a qualidade de vida.

O diretor Danilo Miranda reforça que “a infraestrutura oferecida é voltada para acolher este público e proporcionar-lhes, com as atividades e serviços, momentos de distensão, de reencontro pessoal e o envolvimento com pessoas em diferentes grupos e interesses variados. A expansão da capacidade de atendimento é também a consolidação do compromisso da instituição com o bem-estar dos trabalhadores, que se apresenta com a construção de unidades em cidades como Franca e Limeira e, na capital, com futuras unidades em bairros como Pirituba e São Miguel Paulista, além da construção da futura unidade Parque Dom Pedro II”, exemplifica.

Vantagens da Credencial Plena

Atendimento exclusivo no Sesc SP*

Uso dos parques aquáticos e das 75 piscinas cobertas aquecidas e ao ar livre, mediante apresentação de exame dermatológico atualizado.

Hospedagem nos centros de hospedagem do Sesc em todo o Brasil, como o do Sesc Bertioga, no litoral de São Paulo.

Tratamento odontológico para os serviços de odontopediatria, restaurações, tratamento de canal e gengiva, cirurgia, prótese e radiologia; E ortodontia e implantodontia em algumas clínicas próprias.

Prioridade na inscrição em atividades culturais, sociais e físico-esportivas, com empréstimo de materiais para as práticas esportivas.

*Consulte o Portal Sesc SP sescsp.org.br ou as unidades para mais informações sobre vagas disponíveis, prazo de inscrições, valores e horários dos serviços.

Outros benefícios

Descontos de até 70% em ingressos de shows, espetáculos de teatro, dança e circo e sessões do CineSesc.

Desconto de até 50% nas Comedorias do Sesc: prato porcionado, frutas, doces e sucos – com limite de 1 refeição por dia por credenciado.

Quem pode fazer a Credencial Plena?

Todas as pessoas que têm vínculo empregatício com empresas privadas do comércio de bens, serviços e turismo com registro em carteira, trabalhadores temporários, estagiários e aposentados das mais diversas empresas – como lojas, padarias, farmácias, hospitais e escolas particulares, condomínios, empresas de teleatendimento e muitas outras.

O titular da Credencial pode incluir dependentes?

Sim, o benefício pode ser estendido a toda família, como filhos, enteados, irmãos e netos com até 24 anos de idade, tutelados com até 20 anos, cônjuge, pais, padrastos e avós.

Quanto custa?

A Credencial é gratuita e tem validade de 2 anos.

E quem perdeu o emprego?

Quem está desempregado(a), mas trabalhava em empresas de comércio de bens, serviços e turismo, tem um prazo de até 24 meses – a contar da baixa na carteira – para emitir e aproveitar a Credencial.

Quem é MEI (Microempreendedor Individual) pode? E autônomos?

O benefício só é válido aos empregados das empresas contribuintes. Sócios e proprietários das empresas não têm direito, mas o Sesc tem muitas atividades gratuitas e livres para o público em geral (não-credenciados).

Como faz para ter uma Credencial Plena?

Para fazer ou renovar a Credencial Plena de maneira on-line e de onde estiver, baixe o aplicativo Credencial Sesc SP no celular ou tablet (sistema Android ou iOS) ou acesse o Portal SescSP (sescsp.org.br) e vá em Central de Relacionamento Digital. Se preferir, é só agendar o dia e horário em um desses canais e comparecer a uma das unidades do Sesc e apresentar a documentação necessária, como a carteira profissional atualizada (impressa ou digital), um documento de identidade, o CPF e uma foto 3×4 recente – que também pode ser feita na hora, sem custo, para titular e dependentes. Para saber mais, acesse o Portal SescSP: sescsp.org.br