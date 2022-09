Sem parecer

Com 16 vereadores concorrendo nestas eleições, a expectativa era de que não haveria sessão na Câmara, nesta quarta-feira, por falta de quórum. Mas não, os vereadores cumpriram seu papel e, mesmo com muitas ausências, o número regimental permitiu que os trabalhos fossem realizados. O único senão a ser apontado, mais uma vez, é o de que vários projetos deixaram de ser votados por falta de seus respectivos pareceres. Ontem foram dez que deixaram de ser votados. Por ter sido pratica recorrente, o presidente precisa tomar, urgentemente, alguma medida para coibir essa preguiça generalizada em analisar os projetos.

Geleia geral

O vereador Geleia Protetor parece não ter limites em criar polêmicas. Falastrão, e com aquele já conhecido discurso meio inteligível, ocupou a tribuna da sessão de ontem para declarar seu voto no candidato do PT, mesmo sendo um vereador do PSDB. A grande pergunta que se faz em relação a Geleia é se, pelo menos, os animais que ele diz defender entendem o que ele diz e onde quer chegar.

A mesma praça

A mesma praça, o mesmo banco e pouca coisa tem mudado na Praça de Ipê. Há mais de 25 dias vendo 40 pessoas chegarem ao espaço para promover uma revitalização que nunca termina, esta Coluna perguntou à subsecretaria de comunicação da prefeitura: Qual o tempo e o custo da obra? A resposta surpreendeu: 40 dias de prazo, mas não revelaram o valor. Em se levando em conta o número de trabalhadores e o tamanho da praça, é inaceitável um tempo tão longo para tão pouco serviço. Quanto ao custo, levantamos uma estimativa mínima (chutando baixo mesmo) de R$ 250 mil só de mão de obra. Pode?