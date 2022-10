Prefeitura de Guarulhos retoma nesta semana o programa Orquestra no Bairro

O CEU Pimentas e a EPG Castro Alves recebem espetáculos de retomada do programa Orquestra no Bairro nesta terça-feira (4), às 10h, e na sexta-feira (7), às 15h. Iniciativa das secretarias de Educação e Cultura, a série de apresentações descentralizadas tem como objetivo difundir as atividades das orquestras de Guarulhos para as regiões periféricas da cidade. Os espetáculos são sempre gratuitos e abertos ao público em geral.

A retomada da programação, que se estende até o final do ano com apresentações em escolas municipais e nos CEUs, dá continuidade às ações de formação de público ouvinte de música clássica. Além de despertar o interesse das crianças pelo gênero, o programa promove a formação musical dos alunos da rede municipal.

O Orquestra no Bairro conta ainda com o apoio do programa Escola 360. Os espetáculos são bastante diferenciados, com arranjos musicais especialmente elaborados para que as crianças possam compreender o processo de criação da música e a relação dos sons com cada um dos instrumentos.

Atuação dos instrumentistas da Orquestra Gru Sinfônica

A Gru Sinfônica é parte do projeto Música nas Escolas, uma iniciativa da Secretaria de Educação que objetiva promover o ensino, a integração e o convívio dos alunos com o universo da música. Para tanto, os instrumentistas da nova orquestra da cidade atuam nas unidades escolares da rede municipal. Além da oferta de iniciação musical para crianças, o projeto cria, por meio da parceria com a Secretaria de Cultura, uma nova temporada de espetáculos sinfônicos gratuitos, para que Guarulhos possa respirar música cada vez mais.

Além dos ensaios e concertos mensais que acontecem no Teatro Padre Bento, os instrumentistas da Gru Sinfônica atuam na elaboração de atividades pedagógicas aos sábados nos CEUs da cidade.

Confira a programação do programa Orquestra no Bairro

– Terça-feira, 4 de outubro, às 10h

CEU Pimentas – estrada do Caminho Velho, 351 – Pimentas

– Sexta-feira, 7 de outubro, às 15h

EPG Castro Alves – rua Isabel Camareiro Losano, 141 – Jardim Ponte Alta II

– Sexta-feira, 25 de novembro, às 15h

EPG Inês Rizzato Rodrigues – rua Padre Marcos, 437 – Cidade Aracília

– Terça-feira, 29 de novembro, às 10h

EPG Amadeu Pereira – rua Reriutaba, 51 – Cumbica

– Sexta-feira, 2 de dezembro, às 15h

EPG Mauro Roldão Neto – rua Jacutinga, 536 – Pimentas

– Terça-feira, 6 de dezembro, às 10h

EPG Giovani Angelini – rua Ivan Edmundo Scarameli, 301 – Jardim São João