Campanha de vacinação contra a pólio e multivacinação é prorrogada até 31 de outubro

A Campanha de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação para Atualização da Caderneta de menores de 15 anos, prevista para encerrar na sexta-feira (30), foi prorrogada até o dia 31 de outubro no Estado devido à baixa adesão da população-alvo.

Segundo dados da Secretaria da Saúde, desde o início da campanha, em 8 de agosto, até quinta-feira (29) 81.845 crianças com até cinco anos de idade foram vacinadas indiscriminadamente contra a poliomielite, o que corresponde à cobertura vacinal de 42,6% dessa população.

A pasta também informou que entre os menores de 15 anos de idade que procuraram as Unidades Básicas de Saúde (UBS) nesse período, 85,6% com até um ano de idade ainda não haviam sido imunizados contra a poliomielite e 61,2% entre cinco e 14 anos de idade estavam com uma das vacinas do calendário nacional em atraso.

O objetivo da campanha é aumentar a cobertura vacinal, que diminui o aumento de casos das doenças imunopreveníveis e, consequentemente, contribui para o controle, a eliminação e/ou a erradicação das doenças. Por isso é importante que a população-alvo seja imunizada e coloque o esquema vacinal em dia.

Todas as vacinas estão disponíveis nas 69 UBS de Guarulhos e no Ambulatório da Criança, localizado na rua Osvaldo Cruz, 151, Centro. Os endereços das UBS podem ser consultados em www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.