Campanha Seu Reciclável Vale um iPhone 13 arrecada 13 mil embalagens longa vida

A campanha Troca Solidária – Seu Reciclável Vale um iPhone 13 já recebeu 13 mil embalagens longa vida e distribuiu 650 cupons que dão direito a participar do sorteio do aparelho da Apple. As trocas seguem até o próximo dia 28 em diversos endereços. A cada 20 embalagens de qualquer tamanho, limpas e abertas entregues o participante recebe um cupom. O sorteio ao vivo será no próximo dia 16 de novembro, às 14h, no canal do YouTube da ONG Espaço Urbano (linktr.ee/seureciclavelvaleumiphone).

Todo o material arrecadado é encaminhado às cooperativas de catadores da cidade. O regulamento e outras informações podem ser encontradas na página do Lixo Zero Guarulhos (www.guarulhos.p.gov.br/lixozero).

Pontos de troca

Sexta-feira, dia 14, das 9h às 12h: – feira livre na avenida Carmela Thomeu – Vila Carmela

Sexta-feira, dia 21, das 9h às 12h – condomínio Aritana – estrada Pimentas-São Miguel, 730 – Vila Alzira

Quinta-feira, dia 27, das 9h às 12h – praça Oito de Dezembro – Taboão

Todas as quartas-feiras, das 7h às 13h – feira orgânica – Parque Municipal Júlio Fracalanza (rua Joaquim Miranda, s/nº, Vila Augusta)

Todos os sábados, das 7h às 13h – feira orgânica – praça Prefeito Paschoal Thomeu (antiga IV Centenário)

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h – Secretaria de Serviços Públicos (avenida Lauro Gusmão Da Silveira, 580, Taboão)

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h – E.E. Professor Celso Piva (rua Nizal, 87 – Jardim Moreira)

De segunda a sexta-feira, das 14h às 17h – Instituto Casa Cairo Pimentas (rua Santa Branca, 280, Jardim São Gabriel)

De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30 – Organização Eco Social Água Azul (avenida Miami, 329 – Água Azul)

De segunda a sexta-feira, das 10h às 17h – Lar da Alice (rua Estados Unidos, 101 – Cidade Soberana)