Guarulhos recebe Festival Nordestino neste fim de semana

De acordo com o último levantamento realizado em 2019, a população nordestina em Guarulhos já era composta de aproximadamente 400 mil pessoas. Com o intuito de homenagear o migrante nordestino, o Departamento de Turismo vai retomar a tradicional festa que acontecia na cidade, promovendo o turismo local e oferecendo aos moradores a oportunidade de provar os mais variados sabores da gastronomia nordestina com a realização do Festival Nordestino de Guarulhos.

O festival acontece nos dias 8 e 9 de outubro, das 12h as 22h ,na praça Getúlio Vargas. Além da gastronomia, o evento conta com três apresentações culturais por dia e apresentações musicais. Serão 14 barracas de alimentação em sua maioria com comidas tipicamente nordestinas.

Atrações Musicais

Sábado

14h – Forro, Xaxado e Baião, os clássicos do cancioneiro nordestinos tocado ao vivo.

18h – Cia Chegança – Cirandas e xaxados, grupo de percussão com cortejo trazendo a cultura de Recife e Paraíba.

20h – Banda Forró Chico Ceará e convidados, cantor com mais de 40 anos de trajetória, dividindo o palco com Alceu Valença, Elba Ramalho, Luiz Gonzaga e Dominguinhos e outros famosos agora com sua banda fazendo uma grade festa.

Domingo

14h – Cia Chegança – Maracatu, Coco e Ciranda, Cortejo com tambores fazendo os ritmos nordestinos.

16h – Quadrilha Sacode a Poeira, premiada como a melhor quadrilha do Sudeste e Vice-campeã do Campeonato nacional de quadrilhas, o grupo contagia com seus figurinos e bailados.

19h – Banda Forró Marcia Alves e convidados. Marcia é uma das grandes cantoras da atualidade, despontando sucesso em palcos como CTN, programa do Ratinho, Programa Mulheres e Festivais pelo Brasil, além do Forró tradicional ela apresenta as novas bandas do norte e nordeste.