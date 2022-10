Festival Nordestino agita a praça Getúlio Vargas neste final de semana

Guarulhos receberá no próximo fim de semana (dias 8 e 9) o Festival Nordestino, com muita comida típica e música. O evento acontecerá na praça Getúlio Vargas (Centro), das 12h às 22h, e contará com três apresentações culturais por dia, além de 14 barracas com alimentos como escondidinho e bolinho de macaxeira, tapioca, crepes, caldos diversos, moqueca, baião de dois, chips de macaxeira, favada e muito mais.

De acordo com o mais recente levantamento, realizado em 2019 pelo Conselho da Comunidade Nordestina de São Paulo, a população do Nordeste do país em Guarulhos é de aproximadamente 400 mil pessoas. O festival, promovido pela Prefeitura, é uma forma de homenagear o migrante e promover o turismo local, oferecendo a todos a oportunidade de saborear os mais variados pratos da gastronomia nordestina.

Confira as atrações musicais

Sábado – dia 8

14h – Forro, Xaxado e Baião

Os clássicos do cancioneiro nordestinos tocado ao vivo.

18h – Cia. Chegança

Cirandas e xaxados do grupo de percussão com cortejo trazendo a cultura do Recife e da Paraíba.

20h – Banda Forró Chico Ceara e convidados

Cantor com mais de 40 anos de trajetória, que já dividiu o palco com Alceu Valença, Elba Ramalho, Luiz Gonzaga, Dominguinhos e outros.

Domingo – dia 9

14h – Cia. Chegança – Maracatu, Coco e Ciranda

Cortejo com tambores trazendo ritmos nordestinos.

16h – Quadrilha Sacode a Poeira

Premiada como a melhor quadrilha do Sudeste e vice-campeã do Campeonato Nacional de Quadrilhas, o grupo contagia com seus figurinos e bailados.

19h – Banda Forró Márcia Alves e convidados

Márcia é uma das grandes cantoras da atualidade, apresentando sucessos em palcos como CTN, Programa do Ratinho, Programa Mulheres e festivais pelo Brasil. Além do forró tradicional, ela também apresenta as novas bandas do Norte e do Nordeste.