Confira quais foram os principais pagamentos realizados pela Prefeitura

O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, os maiores pagamentos efetuados pela Secretaria de Fazenda a empresas fornecedoras e prestadores de serviços à Prefeitura de Guarulhos.

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

Dia 7 de outubro de 2022

ERA-TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços por agrupamentos de recuperação de pavimentos, através da Operação Tapa Buracos.

VALOR: R$ 5.372.947,20

CONSORCIO RIO BAQUIRIVU III

OBJETO: Execução de obra de canalização do Rio Baquirivu entre as estacas 710 e 1004 + 19,14M – Parque Linear Contínuo e infraestrutura urbana do Programa de Macrodenagem e Controle de Cheias do Rio Baquirivu Guaçu – Guarulhos/SP – lote 3.

VALOR: R$ 2.723.987,17

CONSORCIO RIO BAQUIRIVU II

OBJETO: Execução de obra de canalização do Rio Baquirivu entre as estacas 413 e 470 – Parque Linear Contínuo, canalização do Cocho Velho e infraestrutura urbana do Programa de Macrodenagem e Controle de Cheias do Rio Baquirivu Guaçu – Guarulhos/SP – lote 2.

VALOR: R$ 2.081.462,81

CONSORCIO JFR ZARIF

OBJETO: Contratação de empresa para serviços especializados (projeto e obras) para construção do corredor de ônibus Jamil João Zarif – referente Programa de Macrodenagem e Controle de Cheias do Rio Baquirivi Guaçu – Guarulhos/SP.

VALOR: R$ 1.822.665,74

TELSYS INFORMATICA LTDA

OBJETO: Aquisição de materiais de links ópticos, tubulações, cabeamentos para redes físicas e elétrica para informática.

VALOR: R$ 1.744.463,76

PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

OBJETO: Aquisição de concreto usinado, pedra brita, pedrisco e pó de pedra.

VALOR: R$ 1.143.633,00

DALEFRUT COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios.

VALOR: R$ 890.033,27

ACTCON TECNOLOGIA LTDA

OBJETIVO: Aquisição de solução de acessibilidade e inclusão.

VALOR: R$ 809.604,20

SISVETOR INFORMÁTICA – EIRELI

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Licenciamento de uso de Sistemas Integrados de Gestão Administrativa e Financeira, Serviços de Implantação dos Sistemas, Suporte Técnico e Hospedagem.

VALOR: R$ 750.000,00

NUCLEO ENGENHARIA CONSULTIVA S/A

OBJETO: Contratação de Serviços Técnicos especializados em regularização fundiária – 6ª, 7ª e 8ª medição, referente ao período de 25/08/2021 à 17/12/2021.

VALOR: R$ 663.651,64