Um ano de Jeep Commander: um troglodita na lama e uma ‘dama’ no asfalto

Reginaldo Pupo

Um ano e dois meses após seu esperado lançamento, o Jeep Commander, um SUV utilitário de sete lugares e “primo” incomparável do consagrado Compass, já mostrou que veio para ficar. E convenceu! Prova disso é que a marca comemorou na semana passada a comercialização de 30 mil unidades no Brasil.

E em tão pouco tempo também vem colecionando prêmios, como o “Carro Premium do Ano”, concedido pela revista Autoesporte em dezembro de 2021 e, recentemente, o “Melhor Valor de Revenda” na categoria SUV Grande, da Agência AutoInforme.

O Jeep Commander é desenvolvido no Brasil e produzido no Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco, e exportado para outros países da América Latina. É um orgulho para a marca no país, que veio para “reinventar” o segmento de D-SUVs, segundo a Jeep.

A coluna teve a oportunidade de avaliar nos últimos meses os modelos Overland e Limited, com motorização flex e a diesel. E o SUV atendeu muito bem às propostas pretendidas pela coluna ao rodar em rodovias e em terrenos que exigiam tração 4×4.

Testei a versão Limited 2.0 diesel 4×4 AT9 em uma viagem entre São Paulo a Gramado (RS). Na estrada, ele se mostrou muito confortável e gostoso de dirigir, algo essencial para uma viagem de 1.200km e que levou 16h para ser concluída.

Com parte dos comandos no volante e outra leva na central multimidia, fica fácil dirigir o SUV. Nas estradas, a sensação é de estar pilotando um carro pequeno e não um utilitário de 4.76m de comprimento, 1,85m de largura, 1,7m de altura e distância entre eixos de 2,79m.

E o Commander consumiu apenas um tanque e meio de combustível, fazendo uma média de 11km por litro, mas que chegou a 17km por litro em escala real. A variação deveu-se, claro, aos tipos de estradas, entre planas e de serras.

No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, visitei algumas comunidades com estradas de terra. Como havia chovido muito durante a semana, os acessos estavam bem complicados para carros comuns.

Praticamente não foi necessário acionar nenhum dispositivo de auxílio 4×4 do carro, como a tração reduzida, o Hill Descent Control ou os modos de terreno. Ele venceu os obstáculos naturalmente.

Graças ao motor T270 Turbo Flex possui 185cv de potência e 270Nm de Torque, garantindo que você ultrapasse qualquer obstáculo nas suas aventuras. Mas os amantes do off-road podem gostar ainda mais do Commander ao saberem que ele possui a tecnologia Traction Control+, onde é possível aplicar torque de frenagem em rodas com baixa aderência com o solo, transferindo o torque para outra roda em contato com o solo.

Design

O Commander chama a atenção por onde passa, apesar de já estar há mais de um ano no mercado. Por fora seu design é moderno e agrada aos olhos. Na frente, a semelhança com o Compass é inevitável, mas logo essa impressão se dissolve quando é visto pela lateral, já que sua forma alongada já destoa do Compass.

Mas é na parte traseira que ele mostra sua identidade e personalidade próprias, com as lanternas em linhas horizontais a uma altura incomum da maioria dos veículos. Os faróis, lanterna, de neblina e de condução diurna são full led, com setas sequenciais, o que não ocorre com as setas traseiras, que são convencionais.

Por dentro é puro luxo, sofisticação e conforto! Com sete lugares, é ideal tanto para ser utilizado no dia a dia como para aventuras off-road. Os dois lugares da terceira fileira, no entanto, são ideais apenas para crianças ou adolescentes. E mesmo com o pouco espaço dos dois lugares extras, ainda há muito conforto para quem tem estatura baixa.

Já a segunda fileira comporta confortavelmente três pessoas, que também têm à disposição saída de ar climatizado com regulagem de temperatura e velocidade, além de saídas USB para carregamento de celulares. A versão Limited não vem com teto solar, mimo só encontrado nas versões top de linha, a Overland.

Todo o interior do Commander é composto por materiais de boa qualidade, com partes emborrachadas, tecido suede e soft touch. Outro ponto positivo é o silêncio absoluto do carro dentro do habitáculo, apesar de seu motor a diesel. Sem exageros, é como se dirigisse um carro elétrico.

Tecnologia e segurança

O Jeep Commander caiu no gosto dos apaixonados por SUV por ser um carro grande, com sete lugares e relativamente mais barato que utilitários semelhantes, pois fica entre R$ 260 mil e R$ 280 mil.

A maioria, como o Toyota Hilux SW4, chega a quase R$ 400 mil. E vem cheio de tecnologia embarcada, que reforçam ainda mais a segurança para o motorista e passageiros durante a condução.

Com o controle de cruzeiro adaptativo, fica muito mais fácil dirigir com segurança e praticidade. Este sistema mantém a velocidade pre-determinada, mas caso o veículo à frente reduza a velocidade, o Jeep Commander também reduzirá, retomando assim que o veículo a frente voltar a acelerar.

Outro item muito importante é que o SUV traz o assistente de mudança de faixa, que consegue identificar mudanças indesejadas de faixas com a câmera frontal, aplicando uma força contrária no volante como forma de alerta.

O sistema permite que os trajetos sejam mais seguros graças à câmera frontal, que identifica e ajuda a mitigar colisões iminentes com pedestres e ciclistas, por exemplo, acionando os freios automaticamente. E também reconhece automaticamente as placas de limite de velocidade de trânsito, informando por meio de sinais visuais no painel de instrumentos e avisos sonoros sempre que for preciso adequar sua velocidade.

Todos os sete ocupantes têm à disposição sete airbags, sendo laterais, de cabeça e também de joelho para o motorista. Outra facilidade que o Jeep Commander é um assistente para saídas em ré, no qual um sensor detecta movimentos de carros, pedestres e ciclistas, emitindo avisos sonoros e no retrovisor até a ré ficar livre e segura.

Pela central multimídia é possível receber relatórios de saúde do veículo, além de contar com serviços exclusivos e assistência. E através da Alexa Integrada, é possível solicitar comandos como tocar uma música, informar a previsão do tempo e demais funções disponíveis nas skills da Alexa.

Com 10,25 polegadas, o painel full digital do Commander apresenta todas as informações necessárias de forma simples e completa, além de mostrar todas as funcionalidades. Assim fica muito fácil pilotar um SUV cheio de personalidade, um troglodita na lama, mas uma verdadeira “moça” no asfalto, tamanha delicadeza o carro se desenvolve com sua sofisticação e conforto.