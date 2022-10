Pesquisadores guarulhenses entre os cientistas mais influentes do mundo

Três pesquisadores da Universidade Guarulhos (UNG) estão na lista dos cientistas mais influentes do mundo, segundo estudo elaborado pela Universidade de Stanford (EUA) e publicado na revista científica PLOS Biology, da editora Elsevier. Este é o terceiro ano consecutivo em que os professores aparecem no top 2% dos mais influentes pelo impacto e relevância de seus trabalhos científicos.

O ranking, feito a partir da base de dados Scopus, é referente a 2022, com informações atualizadas para o ano de citações 2021. A lista inclui o professor e doutor em Ciências Josué de Moraes, docente do Programa de Pós-graduação em Enfermagem, pelas pesquisas na área de Doenças Infecciosas e Parasitárias, e os docentes do Programa de Pós-graduação em Odontologia, Magda Feres e Jamil A. Shibli, doutores nas áreas de Periodontia e Implantodontia. Ainda na Odontologia, outros três professores também foram citados no levantamento em anos anteriores: Luciene Figueiredo, Marcelo Faveri e Poliana Duarte.

Segundo o pró-reitor de Pesquisa e Extensão da UNG, Márcio Magera Conceição, a permanência no ranking comprova o impacto significativo das produções científicas dos docentes no cenário mundial. “O importante reconhecimento mostra, mais uma vez, o quanto nossa excelência científica contribui para o avanço do conhecimento no mundo e como a pesquisa de alto impacto produzida na UNG faz a diferença para outros cientistas. Essa é a terceira vez consecutiva que os professores são classificados no ranking internacional e, para nós, é motivo de muito orgulho”, ressaltou.

Com mais de 100 artigos publicados, o professor Dr. Josué de Moraes comenta sobre a permanência no ranking internacional. “É uma grande vitória para todos nós. A constante busca em produzir conhecimento científico tem contribuído de forma significativa para o avanço da ciência. A permanência neste seleto grupo de cientistas mostra o quanto estamos no caminho certo” destaca o pesquisador, que coordena o Núcleo de Pesquisa em Doenças Negligenciadas (NPDN) da UNG.



Maior impacto na Carreira

Além dos cientistas mais citados ao longo de 2021, o ranking inclui também a lista de pesquisadores com maior impacto (correspondente ao maior número de citações) ao longo da carreira. Nesta, a UNG também está representada pelos três professores.



Excelência na Odontologia e no Tratamento Periodontal

O Programa de Pós-Graduação em Odontologia da UNG (Mestrado e Doutorado) é o único do Brasil em uma Universidade privada com nota 6 de excelência pelo MEC/CAPES. Em 2020 e 2021, a UNG ficou entre as 100 melhores do mundo no Ranking de Shangai, na categoria pesquisa científica em “Dentistry & Oral Sciences”, devido ao impacto desse Programa.



Descoberta na ciência – Núcleo de Pesquisa em Doenças Negligenciadas (NPDN)

O NPDN da UNG é destaque no cenário científico mundial. O Núcleo dispõe de uma ampla e moderna infraestrutura e tem trabalhado em parceria com renomados pesquisadores nacionais e internacionais. Uma das linhas de estudos do Núcleo visa aproveitar os medicamentos usados para outras patologias e verificar se existe eficácia contra doenças parasitárias. Além disso, o grupo atua na prospecção biológica da flora brasileira para a identificação e seleção de compostos com atividade antiparasitária.