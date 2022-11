Eniac recebe final nacional do maior evento de robótica do Brasil

O Centro Universitário Eniac – instituição referência em inovação e tecnologia do ensino básico ao superior – será uma das sedes da final nacional da FIRA Brasil, maior evento competitivo de robótica do país, nos próximos dias 3 e 4 de novembro, no centro de Guarulhos (SP).

Após o término da primeira fase da decisão no Eniac, o Golden Shopping Calhau, em São Luís (MA), receberá a segunda etapa da final, nos dias 7 e 8 de novembro. Ao todo, 104 equipes se inscreveram para as disputas nas duas sedes. Durante as competições, haverá diversas modalidades, como Missão Impossível, Drc Explorer, Cabo de Guerra e Clif Hanger. As

provas serão divididas em duas categorias: sub-14 e sub-19.

Destes times inscritos, 16 vão se classificar para a FIRA World Cup (Copa do Mundo de Robótica), que acontecerá na Universidade Ostfalia, em Wolfenbüttel, na Alemanha, entre os dias 23 e 29 de agosto de 2023.

Reitor do Eniac e presidente honorário da FIRA Brasil, o professor Ruy Guérios destacou que o evento, além da classificação para a Copa do Mundo, tem o objetivo de promover um primeiro contato dos jovens com a robótica. “Queremos disseminar o espírito da ciência e tecnologia para um número maior de pessoas. É uma forma de acabar com aquele velho tabu de que são áreas difíceis e restritas a apenas alguns estudantes”, explicou Ruy.

Diretor da Liga Universitária da FIRA Brasil e professor do Eniac, Sebastião Garcia complementou que o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da robótica em nosso país pode ser a chave para o avanço da Indústria 4.0. “A automação de processos agiliza e otimiza toda a produção de uma empresa. O mercado de trabalho exige cada vez mais a aplicação da

tecnologia em todos os setores. Uma simples experimentação no nosso evento pode, na verdade, ser o início de um caminho profissional para os jovens participantes. Dizem que os robôs vão substituir a mão de obra humana em várias atividades, mas alguém precisa construí-los”, afirmou.

Serviço:

Final nacional do FIRA Brasil no Eniac

Dias e horários: 3 e 4 de novembro, das 8h às 17h

Local: Centro Universitário Eniac

Endereço: Rua Força Pública, 89 – Centro – Guarulhos

Mais informações: Link