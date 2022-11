Paraty recebe shows, oficinas e cortejos da Mostra Arte de Toda Gente

Com uma série de oficinas shows e cortejos, a Mostra Bossa Criativa Arte de Toda Gente Paraty começa na próxima sexta-feira, dia 4/11 com programação ao longo do mês de novembro, inclusive durante a Feira Literária Internacional de Paraty – Flip. Todas as atividades serão presenciais e gratuitas e as inscrições para as oficinas – dedicadas a vários instrumentos musicais – já estão abertas no site www.bossacriativa.art.br e têm número limitado de vagas. A atração da noite de abertura é um recital com o Quarteto Suassuna – formado por Andréia Carizzi e Luiz Felipe Ferreira (violinos), Samuel Passos (viola) e Glenda Carvalho (violoncelo). A Mostra é parte do programa Arte de Toda Gente, da Fundação Nacional de Artes – Funarte com a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, com curadoria de sua Escola de Música.

A Mostra Arte de Toda Gente já realizou edições em outras cidades, como Belo Horizonte e Outro Preto (MG), São Cristóvão (SE) e na Chapada dos Veadeiros (GO), nos formatos presencial e online – cujos vídeos podem ser acessados no site do projeto Bossa Criativa https://www.bossacriativa.art.br/ e no canal Arte de Toda Gente no Youtube https://www.youtube.com/c/ArteDeTodaGente. A iniciativa é voltada para a divulgação de cidades onde estão localizados pontos do patrimônio mundial, histórico, cultural e natural. Nesta edição, o evento conta com a pareceria da Prefeitura Municipal de Paraty, de sua Secretaria Municipal de Cultura e da Casa da Cultura de Paraty. Em sua última semana, Mostra se une à programação da Flip – Festa Literária Internacional de Paraty (https://www.flip.org.br), que completa 20 anos e se realizará entre 23 e 27 de novembro.

Entre os professores responsáveis pelas oficinas da Mostra, estão nomes consagrados da música brasileira popular – como Carlos Malta (flauta e saxofone), Henrique Cazes (cavaquinho) e Raphael dos Santos (violão) – e erudita – como Andréia Carizzi e Fabio Peixoto (violino), Samuel Passos (viola) e Glenda Carvalho (violoncelo). Henrique Cazes e Raphael dos Santos se juntam, também, para subir ao palco em uma das apresentações artísticas, assim como Carlos Malta e Fernando Moura. Confira a seguir a programação completa.

Programação:

04/11 – Sexta-feira

9 às 12h – Oficinas Bossa Criativa

Violinos: Andréia Carizzi e Fabio Peixoto (30 vagas)

Viola: Samuel Passos (15 vagas)

Violoncelo: Glenda Carvalho (15 vagas)

19 h – Recital Quarteto Suassuna (quarteto de cordas)

05/11 – Sábado

9 às 12 e das 14h às 17h – Oficinas Bossa Criativa

Violinos: Andréia Carizzi e Fabio Peixoto (30 vagas)

Viola: Samuel Passos (15 vagas)

Violoncelo: Glenda Carvalho (15 vagas)

11/11 – Sexta-feira

14 às 18h – Oficinas Bossa Criativa

Saxofone e flauta transversal: Carlos Malta (15 vagas)

Criação e composição: Fernando Moura (15 vagas)

Cavaquinho: Henrique Cazes (15 vagas)

Violão: Raphael dos Santos (15 vagas)

19h – Show Henrique Cazes e Raphael dos Santos

12/11-Sábado

9 às 12h – Oficinas Bossa Criativa

Saxofone e flauta transversal: Carlos Malta (15 vagas)

Criação e composição: Fernando Moura (15 vagas)

Cavaquinho: Henrique Cazes (15 vagas)

Violão: Raphael dos Santos (15 vagas)

14 às 18h – Oficinas Bossa Criativa

Saxofone e flauta transversal: Carlos Malta (15 vagas)

Criação e composição: Fernando Moura (15 vagas)

Cavaquinho: Henrique Cazes (15 vagas)

Violão: Raphael dos Santos (15 vagas)

19h – Show Carlos Malta e Fernando Moura

24/11 – Quinta-feira

17:30h – Cortejo Arrastão do Jabaquara

19h – Show Orquestra Sanfônica e & Marcelo Caldi

25/11 – Sexta-feira

16h – Cortejo Arrastão do Jabaquara

17:30h – Show Aline Gonçalves

19h – Show Arrastão do Jabaquara

26/11 – Sábado

16h – Cortejo Banda de Santa Cecília

17:30 – Apresentação Banda Santa Cecília

19h – Show Luzeiro

27/11 – Domingo

16h – Cortejo Banda de Santa Cecília

17:30 – Show Carimbó

Para programação completa e inscrições acesse: https://mostrabossacriativa.artedetodagente.com.br/em-paraty/

Arte de Toda Gente, os projetos da parceria Funarte-UFRJ O programa Arte de Toda Gente compreende três diferentes iniciativas, desenvolvidas em parceria pela Fundação Nacional de Artes – Funarte com a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, com curadoria da Escola de Música da universidade e lançadas a partir de 2020. São elas os projetos Bossa Criativa – Arte de Toda Gente (www.bossacriativa.art.br), Sistema Nacional de Orquestras Sociais – Sinos (www.sinos.art.br) e Um Novo Olhar (https://umnovoolhar.art.br/)

Serviço:

Mostra Bossa Criativa Arte de Toda Gente Paraty

Onde: Paraty – Rio de Janeiro

Oficinas – Casa de Cultura de Paraty – Rua Dona Geralda 194 – Centro Histórico de Paraty

Shows – Praça da Bandeira – Centro Histórico de Paraty

Quando: de 04 a 27 de novembro de 2022

Realização

Fundação Nacional de Artes – Funarte | Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) / Escola de Música da UFRJ

Parcerias: Prefeitura Municipal de Paraty, Secretaria Municipal de Cultura e Casa da Cultura de Paraty

Informações sobre esse e outros programas da Funarte www.funarte.gov.br

