Oito das 69 UBS abertas oferecem consultas e testes rápidos pelo Saúde Agora neste sábado

Neste sábado (5) as Unidades Básicas de Saúde (UBS) Vila Barros, Acácio, Taboão, Santa Lídia, Allan Kardec, Soberana, Pimentas e Piratininga, além de estarem abertas para a campanha de multivacinação, também oferecerão serviços da Atenção Básica, como consulta médica e testes rápidos, pelo programa Saúde Agora. O atendimento ocorrerá das 8h às 16h.

Os munícipes que pretendem passar por consulta médica ou realizar exame de Papanicolau devem agendá-los previamente por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek) ou presencialmente. Já para fazer testes rápidos para detecção da covid-19, do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, bem como para aferir pressão arterial e glicemia, curativos e dispensação de medicamentos, não será necessário agendar.

Multivacinação

O dia de multivacinação, que acontece neste sábado (5) com a abertura de todas as 69 UBS e do Ambulatório da Criança, no Centro, é mais um esforço da Prefeitura de Guarulhos para a atualização da carteirinha de vacinação dos munícipes menores de 15 anos e, principalmente, dos menores de cinco anos que estão com uma das doses contra a poliomielite atrasada.

Serviço

UBS Vila Barros: rua Carlos Korkischko, 425, Vila Barros

UBS Acácio: avenida Silvestre Pires de Freitas, 2007, Jardim Acácio

UBS Taboão: rua Maria Elisa, 80, Jardim Tamassia

UBS Santa Lídia: rua Mário Bezerra de Espíndola, 4, Jardim Santa Lídia

UBS Allan Kardec: rua Ipecaetá, 51, Jardim Presidente Dutra

UBS Soberana: rua Jaboticabal, 393, Cidade Soberana

UBS Pimentas: rua Jaboatão, 84, Pimentas

UBS Piratininga: estrada Água Chata, 2131, Piratininga