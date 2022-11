Coritiba e São José (RS) são adversários dos guarulhenses na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Maior campeonato de base do mundo, a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2023 foi lançada oficialmente na tarde desta quinta-feira (3) no Pavilhão Pacaembu, em São Paulo. Flamengo e Guarulhos caíram no grupo 16, ao lado de Coritiba (PR) e São José (RS). As partidas da chave vão acontecer no estádio Antônio Soares de Oliveira, no Jardim Tranquilidade.

Com início no dia 2 de janeiro e a decisão acontecendo no aniversário da cidade de São Paulo (25 de janeiro), a 53ª edição da Copinha, como é mais conhecida, mantém o regulamento dos últimos anos. Com 128 times divididos em 32 sedes, campeões e vices dos grupos se classificam às fases seguintes, disputadas em sistema eliminatório. Ao todo serão 255 jogos, todos transmitidos ao vivo, e os 27 Estados estarão representados.

Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, fez a abertura do evento destacando o caráter democrático da Copinha. “Mais de 60% dos jogadores convocados pelo (técnico) Tite na Seleção Brasileira jogaram a Copinha e é com isso que sonham os 3.800 jovens que vão entrar em campo durante a competição. Todos estarão em pé de igualdade, mostrando que o Brasil é um só”, disse.