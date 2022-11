Estão abertas as inscrições para o Vestibulinho das Etecs

Interessados em estudar em uma das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) no primeiro semestre de 2023 têm até as 15 horas de 18 de novembro para se inscrever, exclusivamente pela internet. Para participar do processo seletivo, é preciso preencher a ficha cadastral e efetuar o pagamento da taxa, no valor de R$ 33. A prova será aplicada no dia 18 de dezembro, às 8 horas, e terá três horas de duração.

O Vestibulinho oferece mais de 88 mil vagas, distribuídas entre os Cursos Técnicos, Ensino Médio Integrado ao Técnico, Ensino Médio com diferentes itinerários formativos, Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS), Especializações Técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo.

Os cursos oferecidos, número de vagas e requisitos para prestar o exame estão disponíveis no site www.vestibulinhoetec.com.br. Outras informações podem ser acessadas na Portaria do Vestibulinho.

As Etecs disponibilizam equipamentos para a inscrição ao candidato que não tenha acesso a computador e internet. O interessado deve entrar em contato com a unidade para agendar data e horário, antes de ir ao local.