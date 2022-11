Exposição e sarau celebram o aniversário de 82 anos da Biblioteca Monteiro Lobato

Até o dia 30 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, os visitantes da Biblioteca Monteiro Lobato podem conferir exposição multimídia em homenagem aos seus 82 anos de funcionamento, celebrado no dia 10 de novembro. Iniciativa da Prefeitura de Guarulhos por meio da Secretaria de Cultura, a exposição integra um conjunto de atividades comemorativas, como sarau e varal literário, oferecidas gratuitamente ao público.

Além de imagens do acervo do Arquivo Histórico Municipal de Guarulhos com breve recorte da dimensão e da importância desse espaço, a exposição conta com exibição intermitente de conteúdo audiovisual sobre a história da biblioteca e os principais serviços oferecidos, como o Espaço Troca-Livros e o Espaço Braile Prof.ª Alice Ribeiro, entre outros.

O banner com cerca de dez metros com imagens e o vídeo com a história da Biblioteca Monteiro Lobato já foram exibidos ao público guarulhense durante a 2ª Bienal do Livro de Guarulhos, que aconteceu em agosto no Internacional Eventos.

Fotos históricas

Em meio às fotos da exposição multimídia salta aos olhos uma imagem aérea da rua João Gonçalves da década de 1950 na qual é possível ver o cemitério São João Batista. A parte de baixo do cemitério foi o local escolhido para a construção do novo prédio da biblioteca, que ficou pronto em 1968.

Outra foto histórica é a da funcionária administrativa Áurea Mansur, que em 1959 era responsável pela administração do espaço. Naquela época o acervo era constituído por obras da literatura nacional e internacional, didática e cultura geral.

Sem mais spoilers sobre o que os visitantes vão conferir na exposição, vale dizer que o Sistema Municipal de Bibliotecas Públicas de Guarulhos é composto pela Biblioteca Central Monteiro Lobato e por sete bibliotecas ramais. Juntas, elas somam um acervo diversificado e com grande qualidade de obras, com mais de 197 mil livros, dos quais 85 mil encontram-se disponíveis para consulta e empréstimo na própria Monteiro Lobato.

Sarau

Para relembrar os tempos do grupo literário Letraviva, que teve seu primeiro recital em novembro de 1980, a Biblioteca Monteiro Lobato promove o Sarau Literomusical. O encontro acontece no dia 11 de novembro, sexta-feira, das 19h30 às 21h30, e reúne poetas, escritores e artistas no Auditório Pedro Dias Gonçalves, no complexo da biblioteca.

O evento reúne também membros da Academia Guarulhense de Letras (AGL) e servidores da biblioteca em torno de música, poesia e literatura. Entre 19h e 20h o sarau abre inscrições para interessados em declamar poemas e apresentar músicas.

Varal literário

No piso superior da biblioteca os visitantes encontram varal literário com exposição de obras do poeta Pedro Dias Gonçalves, figura importante para a fundação da Biblioteca Monteiro Lobato. Poeta, roteirista, ilustrador e professor, Gonçalves foi membro da União Brasileira de Escritores, do grupo literário Letraviva e da AGL.

A Biblioteca Monteiro Lobato fica na rua João Gonçalves, 439, no centro de Guarulhos.

Para saber mais sobre os eventos culturais que acontecem na cidade acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.