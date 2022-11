Procon Guarulhos orienta consumidores a comparar os preços durante a Black Friday

Novembro é o mês da Black Friday, que neste ano acontecerá no próximo dia 25 e que marca a temporada de compras de Natal e o período em que as grandes lojas e os comércios em geral fazem promoções para atrair clientes e, principalmente, aproveitar o momento em que os consumidores recebem a primeira parcela do 13º salário. Desta forma, o Procon Guarulhos dá importantes orientações para que o consumidor compre de forma consciente e não seja enganado por falsas ofertas.

Nas semanas anteriores à Black Friday o cidadão deve pesquisar a evolução dos preços dos produtos que pretende comprar. Existem sites de comparação e evolução de preços, ferramentas importantes para ajudar o consumidor no momento da escolha. É muito comum neste período que algumas empresas ajam de má-fé, aproveitando para aumentar o preço às vésperas da Black Friday e no dia do evento reduzem o valor à vista, induzindo o consumidor ao erro. É prudente fazer uma lista dos produtos que realmente necessita, evitando a compra por impulso.

Para evitar problemas o consumidor pode capturar a imagem ou fotografar a oferta do produto já neste início de novembro, acompanhar a evolução do preço durante as próximas semanas e, no dia da Black Friday, conferir se de fato o produto possui desconto. Havendo divergência elevada de preço, deve denunciar ao Procon, pois a empresa terá de manter o desconto ofertado.

O cidadão deve ainda desconfiar de descontos atrativos e exagerados nas redes sociais e emails. Os estelionatários utilizam perfis falsos nesses canais com frequência para aplicar golpes. Antes de realizar a compra anunciada, vá ao site oficial da empresa e verifique se o produto escolhido está no mesmo preço ofertado.

Verifique a reputação da empresa perante o Procon e a confiabilidade do site. A consulta poderá ser feita no link https://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php.

A Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor esclarece que intensificará as fiscalizações ao longo do mês período para coibir os abusos dos maus fornecedores.

Canais de atendimento

Consumidores que se sintam prejudicados devem procurar imediatamente o Procon, que atende de forma remota pelo telefone 151, do Disque-Denúncia, e pelo site procon.guarulhos.sp.gov.br.

De forma presencial, o atendimento à população é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, em três unidades:

– Procon Central: rua Sete de Setembro, 164, Centro.

– Procon São João: rua Mesquita, 161, Jardim São João. Telefone: (11) 2408-4315.

– Procon Pimentas: estrada do Capão Bonito, 53, Conjunto Marcos Freire (prédio do CIC). Telefone: (11) 2484-1070