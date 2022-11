Teatro Oswaldo Mazoni recebe musical neste sábado

Humberto Luiz (pianista e compositor) e Carol Moura (cantora e compositora) possuem importantes trajetórias musicais com concertos pelo Brasil, Europa e EUA. Neste sábado, (05), às 20 horas, eles apresentam o DUOconCerto no Teatro Oswaldo Mazoni do Colégio Carbonell (Vila Augusta – Guarulhos).

Será uma oportunidade imperdível de conhecer o talento de Humberto, que já realizou parcerias com grandes artistas brasileiros e estrangeiros e possui uma vasta discografia dedicada principalmente ao piano, além de Carol Moura, cantora soprano do Coro da OSESP (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo). Recém-regada de uma turnê pelos Estados Unidos, onde se apresentou no Carnegie Hall de Nova York, Carol trabalha com alguns dos mais renomados artistas da música clássica nos concertos da Sala São Paulo.

Juntos para esse projeto em Duo, Humberto Luiz e Carol Moura apresentam algumas das músicas mais conhecidas de compositores populares como Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, Dominguinhos e Tom Jobim, com arranjos criativos e de estilos variados. Baião, samba, forró, jazz e música clássica numa refinada mistura que faz o público se divertir e comemorar a diversidade cultural do país com alegria e bom humor.

DUOconCerto

Humberto Luiz e Carol Moura

Sábado, 05/11/2022 às 20:00H.

TEATRO OSWALDO MAZONI – Colégio Carbonell

Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco 2687 – Vila Augusta/Guarulhos

Ingressos à partir de R$ 25,00 no www.sympla.com.br

Ficha Técnica

Humberto Luiz – piano ?Carol Moura – soprano

Leninha Campos – produção

CLASSIFICAÇÃO LIVREDURAÇÃO 1 HORA