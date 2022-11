Voltando à Escola revitaliza EPG Manuel Bandeira no fim de semana

Após ter passado por mais de 50 escolas públicas em seis estados brasileiros, chegou a vez da Escola Municipal Manuel Bandeira, em Guarulhos, receber o Voltando à Escola. Nos dias 12 e 13 de novembro, artistas vão transformar espaços escolares com ferramentas do grafite: spray, tinta e mensagem social.



Esta edição do projeto beneficiará seis escolas da região metropolitana de São Paulo, com recursos do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa – Governo do Estado de S.Paulo.

Na EPG Manuel Bandeira, a arte urbana se fará presente por meio de cores, formas e movimentos em salas de aula, áreas de convivência, pátios e muros internos. Cerca de 900 crianças e adolescentes da escola, além das comunidades do entorno, serão impactados pelo projeto, que conta com o patrocínio da EDP (distribuidora de energia elétrica de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte) e do Instituto EDP Energias do Brasil, o apoio de ArtCans e a coordenação da Conecta Cultura.

Palestras e oficinas de produção criativa também fazem parte do programa das ações em todas as escolas contempladas. Na EPG Manuel Bandeira, a palestra será realizada no dia 24 de novembro, com a participação de alunos e professores.

Idealizador e curador do Voltando à Escola, o artista Célio ressalta a importância das ações: “Possibilitar a interação entre jovens estudantes e artistas e que obras de arte façam parte da rotina escolar são objetivos do Voltando à Escola, que preza pela cidadania no ambiente educacional, principalmente depois de anos muito difíceis de pandemia. Queremos levar cor, alegria e esperança a comunidades por meio do pensamento artístico, intrinsicamente ligado ao conhecimento e à democracia”, afirmou Célio, que convidou artistas renomados como Tinho, Magoo Ilegal, Aline e Highraff para fazer parte desta ação em Guarulhos.



EPG Manuel Bandeira

Rua Jutai, 459, Cidade Parque Alvorada, Guarulhos – SP

CEP: 07244-460