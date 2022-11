TEDxENIAC recebe expoentes do empreendedorismo em palestras abertas ao público

O Centro Universitário Eniac – instituição referência em inovação e tecnologia do ensino básico ao superior – abre suas portas para receber grandes nomes do empreendedorismo e do terceiro setor na próxima quarta-feira (16), para difundir ideias promissoras à sociedade como um todo.

Trata-se do “TEDxENIAC – Nós somos o que nos une”, inspirado em um evento reconhecido mundialmente (veja mais abaixo) e que trará debates relacionados a demandas locais. Durante a realização da ação, sete palestrantes vão compartilhar com o público seus cases de sucesso, bem como tirar dúvidas dos espectadores. A inscrição é gratuita e pode ser feita por meio DESTE LINK. O número de vagas é limitado.

Mantenedor do Eniac , o professor Ruy Guérios afirmou que é um orgulho sediar o TEDxENIAC e acrescentou que muitas trajetórias profissionais podem ser impactadas positivamente com a iniciativa.

“Acreditamos que uma ideia, por mais simples que possa parecer, tem o poder de unir mentes e colocar em sintonia toda uma comunidade. Por isso, estamos muito satisfeitos em organizar este evento, que, com certeza, servirá como um catalisador de pensamentos em prol do desenvolvimento socioeconômico de Guarulhos e região”, avaliou Ruy.

Nesta primeira edição do TEDxENIAC, os painelistas serão: Anderson Marsili, presidente do Vedacit Vôlei Guarulhos; Bia Martins, fundadora da ONG Olhar de Bia; Dennis Nakamura, engenheiro, mentor de startups, ex-gestor do Ifood e gestor da StartGRU; Marilia Rios, doutora em engenharia e mestre em educação matemática; Pedro Guérios, vice-reitor do Centro Universitário ENIAC; e Sheylli Caleffi, palestrante e atriz. Para saber mais sobre os chamados speakers, acesse ESTE LINK.

“O TEDxENIAC foi pensado para iluminar, inspirar e ativar a sociedade guarulhense, por meio da expansão de horizontes, mudança de percepções e fomentação de novas conexões”, afirmou o painelista Pedro Guérios.

Serviço

TEDxENIAC – Tema “Nós somos o que nos une”

Quarta-feira, 16 de novembro, a partir das 18h

Ingressos: gratuitos

Inscrições: http://tedxeniac.com.br/

Local: Centro Universitário ENIAC

Endereço: Rua Força Pública, nº 89, Centro – Guarulhos