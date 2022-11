Maior festival do país criará polo gastronômico entre as cidades do Litoral Norte de São Paulo

Com excelentes restaurantes espalhados pela região, alguns com cozinha de nível internacional, as cidades do Litoral Norte de São Paulo vêm se consolidando como um importante destino gastronômico brasileiro, devido à sua riquíssima fonte de insumos presentes na natureza e no mar, resultando na criação de pratos saborosos e genuinos.

Com a realização do 1º Festival Gastronômico do Litoral Norte | Sabores da Praia, que será realizado entre os dias 2 de dezembro de 2022 a 26 de fevereiro de 2023, a região se transformará em um polo gastronômico repleto de opções para todos os gostos.

Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba e São Sebastião terão merecido reconhecimento pela sua excelente infraestrutura gastronômica, chefs renomados e pelos pratos regionais e contemporâneos, que vêm atraindo cada vez mais turistas para a região durante todo o ano.

“O 1º Festival Gastronômico do Litoral Norte servirá como uma grande vitrine para que o Brasil e o mundo possam conhecer as maravilhas gastronômicas que a região tem a oferecer ao seu público”, destaca Jéssica Aquino, diretora de Marketing da Sabores da Praia, associação organizadora do evento.

A primeira edição do festival já nasce como a maior do Brasil em duração. Serão 87 dias (quase três meses) em que trade gastronômico e patrocinadores poderão expor suas marcas e produtos para um público estimado de quatro milhões de turistas, além da população fixa, estimada em 350 mil pessoas.

Será também o primeiro festival do gênero a reunir as quatro cidades do Litoral Norte do Estado de São Paulo (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba). A missão é promover experiências inusitadas para o público, formadores de opiniões e para toda a cadeia que compõe os elementos principais da gastronomia regional.

O Festival reunirá os principais restaurantes, gastrobares, pizzarias, hamburguerias, cafeterias, bistrôs, sorveterias, docerias, cervejarias e produtores artesanais da região. O evento será indoor, ou seja, apenas entre os restaurantes, e reunirá os principais nichos da gastronomia.

“O modelo indoor possibilita que os estabelecimentos participantes possam ter o controle da qualidade de seus alimentos e da segurança alimentar, além de possibilitar o uso da própria estrutura desses lugares, já que festivais realizados em praça pública não oferecem uma estrutura adequada para o preparo de alimentos, além da geração de muito lixo, como pratos, talheres e copos descartáveis”, destaca Jéssica Aquino. Ainda de acordo com ela, o formato indoor também oferece comodidade aos clientes, que têm à disposição a estrutura básica como banheiros, estacionamentos, etc.

As inscrições vão até o dia 25 de novembro e informações sobre adesão ao festival podem ser solicitadas por meio do Instagram @saboresdapraiabr.

Valorização da gastronomia regional

De acordo com a gerente de marketing da Sabores da Praia, Jéssica Aquino, o formato do festival será diferente dos eventos semelhantes que tradicionalmente já são realizados pelas prefeituras na baixa temporada, cujo principal objetivo é atrair turistas e vender pratos.

“Nosso objetivo não é atrair turistas, já que o evento será realizado em plena temporada de verão. Nem vender pratos, já que os estabelecimentos gastronômicos estarão com alta demanda nesta época. Nosso principal objetivo é divulgar a gastronomia regional mundo afora, aproveitando a visibilidade da grande mídia, que nesta época do ano volta seus holofotes para o litoral norte”, explica, que acrescenta que não haverá competição entre os estabelecimentos.

“Temos uma grande diversidade de estabelecimentos gastronômicos, que vão de restaurantes mais simples, mas com comida de extrema qualidade, até os que apostam na alta gastronomia, como é o caso de estabelecimentos de Ilhabela e Costa Sul de São Sebastião, com excelentes restaurantes e chefs renomados. A questão é que toda essa diversidade não é divulgada, e o festival pretende consolidar a região como um importante polo gastronômico brasileiro”, destaca.

Participação dos restaurantes

Para participar os estabelecimentos deverão criar um prato ou produto exclusivo para o Festival. As cervejarias, cafeterias e docerias também poderão criar produtos específicos para o evento.

Os pratos ou criações deverão ter um valor acessível a moradores e turistas. Os valores serão fixados pelos próprios restaurantes.

Na prática, nada muda no dia a dia de um restaurante. O Festival pensou em aproveitar a estrutura própria dos estabelecimentos para a realização do evento, com todos os cuidados necessários nesses tempos de pandemia.