Cerimônia abre campanha 16 + 5 Dias pelo Fim da Violência contra as Mulheres

Uma cerimônia com cerca de 120 pessoas no auditório do Paço Municipal marcou nesta sexta-feira (18) a abertura da campanha 16 + 5 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, promovida pela Prefeitura de Guarulhos. O prefeito Guti participou do evento acompanhado do secretário de Direitos Humanos, Abdo Mazloum, e da subsecretária de Políticas para as Mulheres, Verinha Souza.

Com o tema Filhos do Feminicídio: Proteção e Atenção Integral a essas Vítimas Indiretas, a campanha visa a sensibilizar a sociedade e o poder público e propor ações que atendam de forma integral as demandas apresentadas pelos órfãos, as vítimas indiretas, como forma de tirá-los da invisibilidade.

“Essa pauta é extremamente importante. O pilar de uma família é a mulher e quando falamos na proteção dela nos referimos à proteção dos filhos, dos netos, da família de um modo geral. Precisamos do envolvimento de todos para que possamos avançar nesta pauta e conseguir fazer políticas públicas duradouras, atendendo as pessoas que mais precisam”, destacou o prefeito, acrescentando que há um concurso público para psicólogos e assistentes sociais em curso, o qual possibilitará a melhoria no atendimento psicossocial.

O chefe do Executivo lembrou o papel da Patrulha Maria da Penha no atendimento às mulheres vítimas de violência e o desempenho da GCM no auxílio à população. Ele agradeceu o empenho de toda a equipe, das forças policiais e da sociedade civil no combate a esse tipo de violência.

A conscientização da população sobre o tema foi abordada pelo gestor de Direitos Humanos. “Precisamos refletir, debater e conscientizar a população sobre a violência contra as mulheres, uma crueldade que afeta muitas famílias. Criamos mecanismos para a proteção da mulher, mas acredito que só por meio da educação poderemos diminuir essa violência”, disse Mazloum.

Já subsecretária de Políticas para Mulheres fez um breve balanço das atividades da pasta, como a implantação da primeira Casa Abrigo para mulheres vítimas de violência, o desenvolvimento de indicadores e projetos para o combate à violência doméstica. “A ideia é refletir sobre o papel que cada um pode assumir como agente de transformação a fim de combater o preconceito, a discriminação, a intolerância e todas as formas de violência, seja de gênero, racial ou doméstica”, disse Verinha.

Em 2021, segundo o Fórum de Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 1.319 casos de feminicídio no Brasil, os quais deixaram cerca de 2.300 órfãos. “Nossa proposta é democratizar e popularizar a campanha, mostrando que ela se estende aos filhos e às famílias das vítimas”, completou a gestora.

A solenidade contou com as presenças dos secretários da Saúde, Ricardo Rui, de Desenvolvimento e Assistência Social, Fábio Cavalcante, para Assuntos de Segurança Pública, Marcio Pontes, da presidente do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres, Irene Araujo, do comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, coronel Campos, do chefe da Delegacia da Mulher, Márcio Maia Fontellas, de gestores municipais, de membros do Legislativo Municipal e de usuárias das Casas e Espaços Clara Maria, entre outros.

Programação

A programação dos 16 + 5 Dias de Ativismo – coordenada pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos – inclui palestras com diversos temas e atividades nas Casas e Espaços Clara Maria, que prosseguem até o início de dezembro.

Vale lembrar que a campanha acontece em todo o mundo, geralmente com início em 25 de novembro, o Dia Internacional da Não Violência contra as Mulheres. No Brasil, o Dia Nacional da Consciência Negra (20 de novembro) faz parte do calendário da campanha.

Confira a programação completa

21/11 – 10h – palestra Marketing Pessoal – Local: Espaço da Mulher Clara Maria Pimentas (estrada do Caminho Velho, 351, Pimentas)

21/11 – 14h – palestra Marketing Pessoal – Local: Casa Clara Maria Bom Clima (rua Morro Agudo, 112, Jardim Bom Clima)

22/11 – 14h – palestra Filhos do Feminicídio – Local: Casa Clara Maria Recreio São Jorge (rua das Margaridas, s/nº, Recreio São Jorge)

22/11 – 14h – orientação jurídica sobre Direitos das Mulheres por estudantes da UNG – Local: Casa Clara Maria Vila Galvão (rua Brigadeiro Lima e Silva, 565, Jardim Vila Galvão)

23/11 – 9h30 – palestra Empoderamento da Mulher Negra – Local: Espaço da Mulher Clara Maria Pimentas (estrada do Caminho Velho, 351, Pimentas)

23/11 – 14h – palestra Filhos do Feminicídio – Local: Casa Clara Maria Vila Galvão (rua Brigadeiro Lima e Silva, 565)

25/11 – 14h30 – palestra Marketing Pessoal – Local: Casa Clara Maria Recreio São Jorge (rua das Margaridas, s/nº, Recreio São Jorge)

25/11 – 11h30 – palestra Marketing Pessoal – Local: Casa Clara Maria Vila Galvão (rua Brigadeiro Lima e Silva, 565, Jardim Vila Galvão)

30/11 – 14h – palestra Filhos do Feminicídio – Local: Casa Clara Maria Haroldo Veloso (rua Agostinho dos Santos, 20, Conjunto Habitacional Haroldo Veloso)

30/11 – 9h – palestra Filhos do Feminicídio – Local: Casa Clara Maria Bom Clima (rua Morro Agudo, 112, Jardim Bom Clima)

1º/12 – 10h – palestra Filhos do Feminicídio – Local: Espaço da Mulher Clara Maria Ponte Alta (rua Pernambuco, 836, Jardim Ponte Alta)

2/12 – 9h – palestra Filhos do Feminicídio – Local: Espaço da Mulher Clara Maria Pimentas (estrada do Caminho Velho, 351, Pimentas)