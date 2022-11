Confira quais foram os principais pagamentos realizados pela Prefeitura

O HOJE publica as terças-feiras e quintas-feiras, os maiores pagamentos efetuados pela Secretaria de Fazenda a empresas fornecedoras e prestadores de serviços à Prefeitura de Guarulhos.

DEPARTAMENTO DO TESOURO

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

Dia 18 de novembro de 2022

SUSTENTARE SANEAMENTO S/A

OBJETO: Serviços especializados em varrição manual e coleta de seus resíduos no Município de Guarulhos.

VALOR: R$ 2.028.588,71

PARTNER SERVIÇOS E COMERCIO ELETRÔNICOS LTDA

OBJETO: Locação de ônibus de passeio.

VALOR: R$ 1.278.011,00

CONSORCIO RIO BAQUIRIVU-GUAÇU – LOTE 01

OBJETO: Execução de obra de canalização do Rio Baquirivu entre as estacas 285 e 413 – Parque Linear Contínuo, e infraestrutura urbana do programa de macrodrenagem e controle de cheias do Rio Baquirivu – Guaçu – Guarulhos/SP – lote 01.

VALOR: R$ 803.869,68

CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE

OBJETO: Recrutamento e seleção de estudantes nas áreas Enfermagem e Pedagogia.

VALOR: R$ 634.634,18

MARIA CRISTINA PERAZZA TAMBORRINO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

OBJETO: Sistema informatizado que gerencia o serviço de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota municipal, e o fornecimento de peças, tintas, materiais para pintura, pneus e lubrificantes.

VALOR: R$ 496.034,75

ERA-TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Serviços de limpeza, manutenção e conservação do sistema de drenagem de água pluviais no município de Guarulhos.

VALOR: R$ 466.846,88

JC ALIMENTOS VINHEDO EIRELI

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios.

VALOR: R$ 250.805,98

LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A

OBJETO: Fornecimento de cloreto de sódio 0,9%.

VALOR: R$ 233.000,00

RO E ACO LTDA

OBJETO: Aquisição de ferros de várias medidas.

VALOR: R$ 220.001,75

LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios.

VALOR: R$ 211.892,32]] LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÕES~FISCAIS, VARAS DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, VARAS DE FAMÍLIAS E SUCESSÕES, JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, VARAS CÍVEIS, ZONA ELEITORAL NOVO CAMPO ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A

OBJETO: Locação de imóvel sito à Rua dos Crisântemos, 29 – Bairro Vila Tijuco – Guarulhos/SP.

VALOR: R$ 207.062,48