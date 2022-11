Sem recursos públicos, Guarulhos celebra 462 anos com shows de grandes artistas

No dia 8 de dezembro Guarulhos comemora 462 anos e a cidade receberá um grande evento musical. Em uma parceria que não envolve recursos públicos, a Prefeitura e a Top FM promovem a partir das 13h um megashow no antigo Smart Outlet (km 14 da rodovia Presidente Dutra, sentido RJ) com a participação de grandes nomes da música, como Bruno & Marrone, Eduardo Costa, Tierry, Os Paralamas do Sucesso, Turma do Pagode, entre outros. Os ingressos solidários serão distribuídos pela cidade em postos de troca por alimentos e brinquedos.

A Top FM, junto com a Festejando Brasil Eventos, está preparando uma grande estrutura para proporcionar uma experiência inesquecível para o público. O local das apresentações, que tem mais de 250 mil m², contará com uma arena especialmente montada para receber 50 mil pessoas que irão se divertir ao som de grandes músicos e bandas, DJs e muitos outros artistas da cidade e região, que subirão ao palco a partir das 13h. A abertura dos portões será ao meio-dia, mediante apresentação do ingresso.

“Neste ano brindaremos os guarulhenses com esses grandes shows em parceria com a Top FM para comemorar o aniversário da cidade e a retomada do desenvolvimento de nosso município, após mais de dois anos de pandemia. Sempre é importante frisar que proporcionamos tudo isso sem gastar um centavo de dinheiro público”, afirmou o prefeito Guti.

Para ter acesso ao show, o guarulhense deverá retirar seu ingresso solidário mediante a troca por um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo, que serão doados ao Fundo Social de Solidariedade do município. Os organizadores distribuíram os ingressos em 14 postos de troca: nas dez unidades dos Supermercados Nagumo em Guarulhos, no Parque Shopping Maia, no Internacional Shopping, no Paço Municipal e no Fundo Social. Basta se dirigir a um desses locais, depositar a doação na caixa que tem a identificação do Fundo Social, em seguida retirar um código de acesso com um atendente e acessar o ingresso no site ingressorapido.com.br. Será permitido apenas um ingresso por doação.

Os organizadores também disponibilizaram por meio do site Ingresso Rápido a venda limitada de camarotes open bar, além de ingressos para a pista vip.

No dia 8 de dezembro a Guarupass irá disponibilizar linhas exclusivas de transporte partindo da região central de Guarulhos até o Smart. A arena também contará com estacionamento privativo, praça de alimentação e muitas outras atrações para um dia que promete 12 horas de festa.

Serviço:

Show do aniversário de Guarulhos

Data: 8 de dezembro

Local: Arena Smart – rodovia Presidente Dutra, km 214 (antigo Smart Outlet), sentido Rio de Janeiro.

Horário: a partir das 12h

Ingressos: www.ingressorapido.com.br

Postos de troca do ingresso solidário: Supermercados Nagumo, Parque Shopping Maia e Internacional Shopping, .