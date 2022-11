Artista transforma prédio em arte no Internacional Shopping

Uma ação que enaltece a arte, a história e a cultura. A partir deste mês, quem visitar o Internacional Shopping ou passar de carro pelo lado da Rodovia Presidente Dutra, verá uma belíssima obra de arte estampada no edifício. Para trazer mais inovação, o empreendimento traz o artista Gabriel Menezes, o “Mena” para dar uma nova função para a fachada: Um grafite especial, cheio de cores, no Shopping e significativo para a cidade de Guarulhos.

O artista, que já realizou diversas intervenções na cidade de São Paulo e no Brasil e teve também a oportunidade de produzir diversos trabalhos por países da Europa, além de realizar uma mostra no maior museu de arte do mundo, o Museu do Louvre, produziu no empreendimento uma arte que mostra a evolução de Guarulhos. A partir de uma cidade interiorana, a região torna-se uma das principais do país. Para ampliar a sensação de pertencimento junto à comunidade local, o mural passa a ser um novo ponto turístico na região.

“Somos responsáveis por levar e valorizar a cultura para os nossos clientes. Por isso, buscamos integrar arte ao ambiente comum e fazer do Internacional um espaço de encontro entre culturas e pessoas. O grafite visa criar um ambiente mais agradável além de proporcionar uma experiência artística aos clientes e visitantes do Inter”, conta Bruna Marcon, gerente de marketing do shopping.

A executiva conta que haverá pontos de sinalização ao cliente para os clicks mais instagramáveis junto à obra de arte. “Estamos desenhando algumas ações para enaltecer esse trabalho do Mena que chega num momento especial, o aniversário do Inter em novembro.” conclui Bruna.