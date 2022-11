UBS de Guarulhos estarão abertas no sábado para o atendimento preferencial de homens

Neste sábado (26), como parte da programação do Novembro Azul, mês de conscientização da saúde do homem, a Prefeitura de Guarulhos abrirá todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS), exceto as UBS Paulista e Carmela, que estão em reforma, para que os homens possam realizar um check-up. O atendimento será realizado das 8h às 16h.

Das 67 UBS que estarão abertas para atender preferencialmente os homens, oito estarão em funcionamento pelo programa Saúde Agora para atender a população em geral. As UBS são Jardim Vila Galvão, Belvedere, Continental, Jardim Acácio, Álamo, Pimentas, Parque Alvorada e Cumbica II.

Entre os serviços disponíveis nas UBS que atenderão homens de forma preferencial, somente a consulta de enfermagem deve ser agendada previamente, presencialmente na unidade ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek). As UBS também realizarão vacinação de rotina e contra a covid-19, testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatites, bem como avaliação de glicemia e pressão arterial, além de medição do índice de massa corporal (IMC).

Os usuários também poderão ser encaminhados para consulta médica na própria unidade, conforme disponibilidade de vagas, ou para a enfermagem de rotina para acompanhamento, caso necessário. “Apesar do Novembro Azul destacar a prevenção do câncer de próstata, nós aproveitamos para levar informações sobre a prevenção e a promoção aos cuidados integrais da saúde masculina, mas esperamos que os homens se cuidem por todo o ano, não apenas neste mês”, destacou o secretário da Saúde, Ricardo Rui.

Nessa mesma data as UBS Cecap, Cidade Martins, Nova Bonsucesso e Jurema serão polo de testagem rápida para a detecção de covid-19. Portanto, pessoas com sintomas gripais poderão se dirigir até uma das unidades para a realização do teste.

Os endereços das UBS de Guarulhos podem ser consultados em https://www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.