Vitória da Seleção Brasileira foi comemorada por mais de quatro mil pessoas no Maia Fan Fest

A estreia com vitória da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (24), levou mais de quatro mil pessoas ao Maia Fan Fest, evento que transmite todos os jogos do torneio com toda a infraestrutura e um megatelão no Bosque Maia. O público, composto por adultos e crianças, vibrou durante os dois tempos do jogo em que o Brasil saiu vencedor por 2 X 0 contra a Sérvia.

“É uma alegria ver a população ocupando os espaços públicos em um evento tão amado no país como a Copa. Famílias inteiras juntas, grupos de amigos aproveitando uma estrutura incrível e o melhor de tudo: sem tirar um centavo dos cofres públicos”, afirmou o prefeito Guti, que também assistiu ao jogo no parque. Ele reforçou que outras grandes festas guarulhenses, como o Natal e o aniversário da cidade, também são realizadas em parceria com a iniciativa privada, sem implicar gastos para o município.

A festa continuou após a finalização da partida. O público, cansado pela adrenalina, mas ainda animado, curtiu o show do cantor Vagninho Matias e todas as outras atrações do espaço.

Maia Fan Fest

O Maia Fan Fest acontece na cidade até 18 de dezembro com telão para a transmissão de jogos, shows, gastronomia e atrações culturais e esportivas. Ele é realizado pela empresa Cristal Eventos, selecionada por meio de chamamento público.

Estão previstos shows de artistas guarulhenses e de quatro grupos de pagode. Além da exibição dos jogos, a estrutura do evento também conta com brinquedos infláveis, tiro ao alvo, pescaria, 200 jogos de mesa, bilhar, tênis de mesa, air games, futmesa, pebolim, estande para a troca de figurinhas e muito mais. Já na praça de alimentação haverá 25 expositores com comidas típicas de vários locais do mundo.

A programação completa está disponível no site http://maiafanfest.com.br/.