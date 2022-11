Câmara analisa projeto sobre táxi dog

A Comissão Permanente de Meio Ambiente da Câmara de Guarulhos analisou dois projetos de lei nesta terça-feira (29). Participaram da reunião o presidente Edmilson (PSOL) e Geleia Protetor (PSDB), secretário da Comissão.

Foi analisado favoravelmente o PL 567/2022, que dispõe sobre a definição da unidade de transporte animal (táxi dog) e define critérios. “O táxi dog é uma realidade em Guarulhos e também em vários outros municípios do Brasil, mas transportando ao mesmo tempo animais pequenos e grandes, às vezes durante um tempo muito longo, em carros sem ar-condicionado, causando estresse nos animais. Esperamos que a medida seja aprovada em plenário para entrar em vigor na cidade”, disse Geleia Protetor, autor do projeto.

Ficou pendente de parecer o PL 2208/2022, que cria o Programa de Desenvolvimento e Manutenção do Complexo do Lago dos Patos – PROLAGO. A Comissão optou por enviar um memorando com questionamentos ao autor da propositura, antes da emissão do parecer.