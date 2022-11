Canal do Campeonato Paulista no YouTube terá patrocinadores de peso para 2023

O Campeonato Paulista é um dos torneios estaduais mais populares do Brasil, já que conta com a participação de grandes clubes do futebol nacional, como o São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians. Com isso, a competição é acompanhada por torcedores de vários países, o que torna o Paulistão uma excelente vitrine para as companhias que querem expor suas marcas.

Dessa forma, a Federação Paulista de Futebol (FPF) revelou alguns dos patrocinadores que apoiarão as transmissões do torneio no YouTube. Segundo a FPF, a Claro, Pagbank, Chevrolet e 123 Milhas, renovaram seus acordos de patrocínio com o canal do YouTube do Paulistão.

Mas além destas companhias, que estão consolidadas em território nacional, uma gigante do mundo esportivo também fará presença nas transmissões da competição. A Puma irá realizar lives commerce durante as exibições dos jogos do Campeonato Paulista, com isso os torcedores terão a oportunidade de comprar produtos da companhia ao longo das partidas.

“Desde sua chegada ao YouTube, ainda neste ano, o Paulistão tem contribuído para democratizar o acesso às transmissões esportivas e criar novas interações com o público, ampliando a oferta de conteúdo e criando novas possibilidades que vão desde partidas ao vivo, a pré e pós-jogos, bate-papos e desafios”, relatou a diretora de projetos de conteúdo do Google, Alessandra Gambuzzi.

A FPF relatou que no canal do YouTube serão apresentadas partidas das Séries A1 e A2 do Campeonato Paulista Masculino, Feminino, Copa São Paulo de Futebol Júnior e Paulista Sub-20. Em relação ao torneio principal, o Paulistão masculino, ele terá 67 jogos, que começarão a ser exibidos no dia 15 de janeiro.

Economia no São Paulo

Vivendo um dos piores momentos da sua história, o São Paulo tem comemorado qualquer ação que faça a equipe economizar dinheiro. No final do Brasileirão 2022, o treinador do time paulista, Rogério Ceni, afirmou que o time precisaria passar por uma reformulação para a temporada 2023, que tinha como um dos grandes objetivos uma redução na folha salarial de pelo menos 25%.

Ajudando o São Paulo a cumprir esta meta, o argentino Nahuel Bustos foi dispensado pelo clube, fazendo o Tricolor economizar cerca de R$ 6 milhões. O contrato do argentino com o São Paulo era válido até junho de 2023, mas o time não precisará arcar com qualquer valor por conta da rescisão.

Bustos já havia demonstrado o interesse de deixar o Tricolor há alguns meses e se dependesse dele já estaria longe do clube há muito tempo. O grande motivo por trás da sua insatisfação eram as poucas oportunidades em campo, já que só disputou 9 partidas pelo time. Nesses nove jogos, o argentino foi titular somente em três, sendo substituído nas três oportunidades em que começou um jogo. Ademais, só balançou as redes uma vez com o manto do Tricolor.

Além da insatisfação pelas poucas chances dadas por Rogério Ceni , outro fato que pode ter pesado para o futebolista foi a distância da sua família. Durante o período em que defendeu o São Paulo, Bustos ficou praticamente sozinho, já que seus familiares optaram por continuar morando na Argentina. Com isso, se acredita que o jogador deve retornar ao seu país natal e voltar a atuar pelo Talleres, time que o revelou. Mas, o Grupo City, que possui o passe do argentino, relatou ter recebido propostas de três clubes espanhóis.