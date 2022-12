Orquestra Jovem apresenta repertório especial em comemoração aos 462 anos de Guarulhos

Tornou-se tradição celebrar o aniversário da cidade com espetáculos das orquestras de Guarulhos e, nesses 462 anos, comemorados na próxima quinta-feira (8), às 20h, no Bosque Maia, a Orquestra Jovem irá presentear os guarulhenses com repertório especial composta por trilhas de cinema, animação e games.

O concerto da Orquestra Jovem e a inauguração da tradicional decoração natalina, que costumam encantar os visitantes do Bosque Maia nessa festividade, integram a intensa programação de aniversário da cidade, que pode ser conferida no site bit.ly/AniversarioGru.

Sob regência do maestro Emiliano Patarra, o espetáculo da Orquestra Jovem oferece um recorte de três grandes concertos realizados ao longo das temporadas das orquestras: Hollywood em Concerto, Cartoon em Concerto e Games em Concerto.

Os amantes da música e do cinema vão se encantar com o repertório de Hollywood em Concerto, espetáculo que conta a história do cinema americano por meio de trilhas sonoras de filmes inesquecíveis como Star Wars (1977), Superman (1978), Forrest Gump: O Contador de Histórias (1994), O Senhor dos Anéis (2001), Piratas do Caribe (2003) e Os Vingadores (2012), entre outros.

Por sua vez, Cartoon em Concerto reúne trilhas sonoras de desenhos animados, peças bastante conhecidas do grande público como Os Flintstones, A Pantera Cor de Rosa, Tom & Jerry, A Pequena Sereia, Aladdin, O Rei Leão e Frozen, músicas que ganharam nova roupagem com a inclusão de elementos sinfônicos.

Já Games em Concerto abrange trilhas de jogos bastante conhecidos e que encantam tanto adultos quanto crianças, como Final Fantasy X (2001), Kingdom Hearts (2002), League of Legends (2009), Pokémon Go (2016), Fortnite (2017), Sea of Thieves (2018) e Genshin Impact (2020), entre outros.

Para saber mais sobre os eventos culturais que acontecem em Guarulhos acesse https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

Para conferir a programação completa de aniversário da cidade acesse bit.ly/AniversarioGru.