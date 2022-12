Programa Mulheres que Cantam apresenta especial no aniversário de Guarulhos

O dia é de festa e para celebrar o aniversário de 462 anos de Guarulhos com muita música e a força da representatividade feminina nos espaços de protagonismo e arte da cidade, o programa Mulheres que Cantam apresenta especial na próxima quinta-feira (8), às 19h, no Teatro Adamastor. Show-live com artistas guarulhenses, o evento é presencial e aberto ao público, com transmissão pelo canal do projeto no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCSxUQsRzwQwBrTFkag186Hg).

Participam desta 17ª edição as cantoras Paula Bueno, Val Araújo, Rosilda Rodrigues e Fernanda Santos. Em meio ao repertório há canções de diferentes gêneros, do gospel ao sertanejo, passando por rock, pop e música brasileira.

Nessa oportunidade também acontece o lançamento de Mais que uma Voz, música-tema do programa, gravada no Estúdio Escola 360 do CEU Continental com a participação de cantoras das edições anteriores. Haverá ainda a exibição do videoclipe da canção.

Iniciativa da Secretaria de Cultura de Guarulhos, essa edição do programa Mulheres que Cantam é apresentada e coordenada pela pianista e compositora Aline Rissuto.

Para saber mais acompanhe o perfil do projeto no Facebook (https://www.facebook.com/people/Mulheres-Que-Cantam-Gru/100071464355946/) e no Instagram (https://www.instagram.com/mulheresquecantamgru/).

Confira a programação de eventos culturais que acontecem na cidade em https://www.guarulhos.sp.gov.br/agendacultural.

O Teatro Adamastor fica na avenida Monteiro Lobato 734, Macedo.