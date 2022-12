Oito UBS estarão abertas no aniversário da cidade pelo programa Saúde Agora

O programa Saúde Agora, que prevê o funcionamento de Unidades Básicas de Saúde (UBS) aos sábados em sistema de rodízio para atender a população, desta vez abrirá oito unidades nesta quinta-feira (8) para celebrar o aniversário da cidade. As UBS Parque Cecap, Tranquilidade, Jardim Cabuçu, Morros, Haroldo Veloso, Nova Bonsucesso, Jardim Jacy e Jurema estarão em funcionamento das 8h às 16h.

Os munícipes poderão realizar consultas médicas e exames de Papanicolau mediante agendamento prévio por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (http://bit.ly/3E13Wek) ou presencialmente. Já para serviços como vacinação, testes rápidos para detecção da covid-19 em sintomáticos, do HIV, da sífilis e das hepatites B e C, bem como para aferir pressão arterial e glicemia, curativos e dispensação de medicamentos não é necessário agendar.

Algumas unidades também terão programação especial, como a Jacy, que contará com atividades lúdicas realizadas pelo Hospital do Ursinho com os alunos de medicina da Uninove Guarulhos, uma parceria entre a IFMSA Brazil (Federação Internacional das Associações dos Estudantes de Medicina do Brasil) e a Escola SUS de Guarulhos. As equipes também farão orientação de promoção em saúde e prevenção das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) nas UBS Parque Cecap, Tranquilidade e Nova Bonsucesso.

Na UBS Tranquilidade haverá ainda dança circular (às 9h), aulão fit (às 10h) e a apresentação teatral João e Maria (às 14h30). A programação completa do aniversário da cidade pode ser conferida no link bit.ly/Gru462. As atividades de celebração se estendem até domingo (11). A Secretaria da Saúde iniciou a agenda no domingo (4) com a apresentação de primeiros socorros do Samu Guarulhos no Bosque Maia.

Nesta quarta-feira (7) o Samu levou a intervenção para a EPG Manoel Bomfim, enquanto que o Departamento de Vigilância em Saúde promoveu atividades na praça da Cidadania, localizada no Sítio São Francisco. Os profissionais realizaram vacinação, testes rápidos para detecção de ISTs, busca ativa de sintomáticos respiratórios com coleta no local para exame de tuberculose e distribuição de preservativos, além de orientações para a prevenção de diversas doenças.

Serviço

UBS Parque Cecap: rua Professora Maria Del Pilar Munhoz Bononato, 78, Parque Cecap

UBS Tranquilidade: avenida Emílio Ribas, 1.897, Jardim Tranquilidade

UBS Jardim Cabuçu: rua Existente, 110, Cabuçu

UBS Morros: rua Delmiro, 299, Jardim dos Afonsos

UBS Haroldo Veloso: rua Pocrane, 79, Conjunto Haroldo Veloso

UBS Nova Bonsucesso: rua Tapiramuta, 237, Vila Nova Bonsucesso

UBS Jardim Jacy: rua São Geraldo da Piedade, 45, Jardim Jacy

UBS Jurema: rua Primeira Cruz, 104, Parque das Nações